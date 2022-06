O programa faz acompanhamento permanente do calendário de vacinação dos estudantes - Foto Wellington Rangel/Assessoria

O programa faz acompanhamento permanente do calendário de vacinação dos estudantes Foto Wellington Rangel/Assessoria

Publicado 07/06/2022 16:10

Campos - A rede municipal de Educação está entre as prioridades do governo de Campos dos Goytacazes (RJ), dentro do Programa Saúde na Escola (PSE): entre as ações desenvolvidas estão vacinação itinerante, verificação da situação vacinal, saúde auditiva e testagem itinerante contra covid-19.

Também há orientação nutricional para profissionais da educação, contra obesidade infantil. De acordo com o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres, nesta semana o trabalho começou na Creche Escola Parque Imperial com a verificação da situação vacinal.

A ação teve parceria com o curso Técnico de Enfermagem do Instituto Federal Fluminense (IFF). “Nesta segunda-feira (6), outras escolas e creches foram contempladas com diferentes serviços; o trabalho avança para várias unidades”, informa o secretário.

A equipe é presente e, na semana passada, atuou na vacinação contra a Influenza, na Secretaria de Educação, quando foram imunizados 78 profissionais do setor; em maio foram aplicadas 649 doses da vacina contra gripe somente no órgão.

Para esta quarta-feira (08) está programada mais uma etapa contra a Influenza na secretaria, onde também são realizadas testagens dos profissionais de Educação contra covid-19. O PSE conta atualmente com 25 profissionais da área da saúde e da educação e parcerias com universidades.

A iniciativa é dos Ministérios da Saúde e da Educação, que tem como objetivo contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino da educação básica. O coordenador do PSE, João Paulo Oliveira, lembra que o programa foi implantado no município em 2009, passando em 2017 por uma reestruturação.

“O PSE intersetorial emerge no âmbito local como estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas públicas de saúde e de educação”, diz João Paulo, resumindo que o objetivo é a contribuir para a formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos estudantes da rede pública de ensino básico.