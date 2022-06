CAMPOS Escolas e creches da rede municipal passam por processo amplo de reestruturação "Mobiliários novos e centenas de parquinhos e outros brinquedos também estão sendo distribuídos para as escolas e creches". Campos - Escolas e creches da rede municipal de ensino de Campos dos Goytacazes (RJ) estão passando por um processo de reestruturação que envolve manutenções, reformas e aquisição de novo mobiliário; nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia entregou mais centenas de itens nas unidades. O secretário, Marcelo Feres, ressalta que "a reestruturação acontece depois de longo tempo de espera", e enumera: "em apenas três dias, foram distribuídos 210 ventiladores e 16 parquinhos, por exemplo; além disso, dezenas de aparelhos de ar condicionados começaram a ser instalados". Feres adianta que, até o final do ano, serão entregues cerca de 1.200 novos ventiladores e aproximadamente 570 parquinhos, playgrounds, centros de atividades, brinquedos e materiais pedagógicos, para auxiliar as atividades lúdicas e o desempenho dos estudantes. "As empresas também já estão fazendo as instalações dos aparelhos de ar condicionado", acentua o secretário. A subsecretária de Gestão Orçamentária e Financeira, Carla Patrão, explica que os centros de atividades servem para identificar os diferentes formatos e cores das peças. "Ajudam também a experimentar movimentos de acordo com as características de cada peça, a descobrir novas formas de brincar e explorar conceitos como dentro e fora, em cima e embaixo, entre outras funções", acrescenta Carla Patrão, assinalando que a renovação do mobiliário inclui, ainda, outros itens já entregues. Entre o que já foi entregue, apontado pela subsecretária, estão novas mesas de refeitórios, colchonetes, berços, colchões, freezers, geladeiras, fogões industriais, cadeiras infantis, cadeiras de professores, armários, sofás, bebedouros. O coordenador de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Educação, Leonardo Almeida, afirma que entre os brinquedos infantis estão, ainda, gangorras, escorregador e gira-gira. Entre as primeiras unidades contempladas está a Escola Manoel Ribeiro do Nascimento. Além da reforma geral, e as creches estão recebendo brinquedos novos - Foto Divulgação

Publicado 10/06/2022 11:30

Campos - Escolas e creches da rede municipal de ensino de Campos dos Goytacazes (RJ) estão passando por um processo de reestruturação que envolve manutenções, reformas e aquisição de novo mobiliário; nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia entregou mais centenas de itens nas unidades.

O secretário, Marcelo Feres, ressalta que “a reestruturação acontece depois de longo tempo de espera”, e enumera: “em apenas três dias, foram distribuídos 210 ventiladores e 16 parquinhos, por exemplo; além disso, dezenas de aparelhos de ar condicionados começaram a ser instalados”.

Feres adianta que, até o final do ano, serão entregues cerca de 1.200 novos ventiladores e aproximadamente 570 parquinhos, playgrounds, centros de atividades, brinquedos e materiais pedagógicos, para auxiliar as atividades lúdicas e o desempenho dos estudantes.

“As empresas também já estão fazendo as instalações dos aparelhos de ar condicionado”, acentua o secretário. A subsecretária de Gestão Orçamentária e Financeira, Carla Patrão, explica que os centros de atividades servem para identificar os diferentes formatos e cores das peças.

“Ajudam também a experimentar movimentos de acordo com as características de cada peça, a descobrir novas formas de brincar e explorar conceitos como dentro e fora, em cima e embaixo, entre outras funções”, acrescenta Carla Patrão, assinalando que a renovação do mobiliário inclui, ainda, outros itens já entregues.

Entre o que já foi entregue, apontado pela subsecretária, estão novas mesas de refeitórios, colchonetes, berços, colchões, freezers, geladeiras, fogões industriais, cadeiras infantis, cadeiras de professores, armários, sofás, bebedouros.

O coordenador de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria de Educação, Leonardo Almeida, afirma que entre os brinquedos infantis estão, ainda, gangorras, escorregador e gira-gira. Entre as primeiras unidades contempladas está a Escola Manoel Ribeiro do Nascimento.