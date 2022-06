Wainer Teixeira e Wladimir Garotinho entendem que os servidor merecem atenção especial - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 09/06/2022 11:19

Campos - O prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, confirmou nesta quinta-feira (09) a antecipação da primeira parcela do 13° salário para todos os servidores no pagamento referente a junho, que será efetuado no quinto dia útil do mês de julho.

A antecipação havia sido prometida pelo prefeito, em maio, durante reunião com um grupo de servidores do Hospital Geral de Guarus (HGG), quando anunciou o novo piso dos Auxiliares de Serviços Gerais (ASG) e outras categorias que ganhavam abaixo do salário mínimo; este reajuste sairá também na folha deste mês.

Wladimir volta a afirmar que não é justo os auxiliares estarem recebendo salários abaixo do mínimo: “a folha de pagamento referente a maio já estava fechada, quando o decreto definindo o novo piso foi publicado, em virtude disto, não houve tempo para já ter sido pago”.

O decreto foi publicado no dia 27 do mês passado e estabelece R$ 1.212, 00 como piso salarial mínimo destes servidores, cerca de 560, que recebiam abaixo do salário mínimo. Na opinião do secretário de Administração, Wainer Teixeira, o reajuste aos ASGs faz parte da atenção especial do governo aos servidores municipais.

Wainer volta a lembrar que no início da atual gestão, em 2021, a folha de pagamento estava na casa dos R$ 80 milhões/mês; “após colocar em dia os salários atrasados, iniciamos o pagamento de direitos em atraso; foram pagas 15 folhas no ano passado, incluindo dezembro de 2020 e o 13º, não pagos pela gestão anterior”.

“Fizemos um grande esforço para que pudéssemos colocar o pagamento dos servidores em dia”, ratifica o secretário, reafirmando também que, “além do pagamento em dia, são pagos benefícios, que alguns trabalhadores não recebiam há cerca de cinco anos”.