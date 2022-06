As ações tiveram início sexta-feira, tendo sido lavrados 240 autos de infração de trânsito - Foto PRF/Divulgação

Publicado 12/06/2022 12:35

Campos - Cerca de 300 veículos fiscalizados, 104 recolhidos ao pátio da delegacia do órgão no município, por irregularidades diversas, e 240 autos de infração de trânsito lavrados; este foi o resultado de operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campos dos Goytacazes, neste final de semana, em trechos da BR-101 e da 356.

As ações tiveram início sexta-feira (10), com atenções voltadas para veículos irregulares e enfrentamento aos crimes de trânsito. Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) do órgão, o foco principal foi voltado para motocicletas, ciclomotores e motonetas.

“No decorrer da Operação, foram verificadas as condições dos veículos, a documentação necessária à circulação destes, os documentos inerentes aos condutores e a utilização dos itens obrigatórios e de segurança para condutores e passageiros”, explica resumo feito pela Ascom.

Durante toda operação, a PRF contou com o apoio do grupamento de moto policiamento do 8° Batalhão da Polícia Militar; também foram fiscalizados veículos de carga transportando cana-de-açúcar e realizados testes de alcoolemia, por meio de aparelho etilômetro.

A Ascom explica que a PRF vem intensificando as ações voltadas à fiscalização de trânsito nas rodovias federais do Norte Fluminense, “visando promover um trânsito seguro e fomentar o respeito às normas de trânsito”. Para tanto, também faz abordagens orientando motoristas para evitarem imprudências.

“Operações como essa passam a fazer parte do calendário de ações da Polícia Rodoviária Federal”, ressalta a assessoria, acrescentando que as ações ocorrerão periodicamente nas rodovias federais da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro e nos demais municípios cobertos pela Delegacia da PRF de Campos.