Sílvia Teixeira afirma que não aceita perder alunos para nenhum tipo de dificuldade - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 14/06/2022 18:18

Campos - Gravidez, doença, mudança de endereço, envolvimento com drogas; essas são algumas das causas mais comuns dainfrequência escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino em Campos dos Goytacazes (RJ). A informação é do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes, Marcelo Feres.

Para retornar esses estudantes às salas de aula, Freire diz que entram em ação os articuladores das escolas, por meio do Programa Auxílio Brasil/Ficai (Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente; “quando as faltas estão ligadas a questões sociais, a equipe de assistentes sociais da Secretaria articula o trabalho com outros órgãos da Prefeitura, de modo a garantir o atendimento integral”, explica o secretário.

Coordenadora do setor Multiprofissional da secretaria, Adriana Gonçalves fala sobre a importância do trabalho do setor de assistência social: “a busca ativa pelos alunos infrequentes é uma das demandas do Serviço Social na Educação e importante para evitar a evasão escolar”.

“O papel do Serviço Social é identificar as causas da infrequência, montar estrategia e fazer os encaminhamentos necessários visando ao retorno desse aluno”, diz Adriana, assinalando que também cabe ao órgão auxiliar a escola na importância do conhecimento e consideração da realidade social de seus alunos.

Coordenadora do Auxílio Brasil/Ficai e assistente social, Sílvia Teixeira coleciona histórias marcantes; ela conta que soube de um aluno autista infrequente, foi até a casa dele e descobriu que estava sem tratamento. A coordenadora buscou ajuda, conseguiu o tratamento e, depois, ele retornou para a sala de aula.

Outro caso é de um aluno de Travessão, sétimo distrito de Campos, que não tinha sequer renovado a matrícula; “a equipe conseguiu transferi-lo para outra unidade onde tem sido assíduo”. Silvia é perseverante: "a luta é grande, mas a gente não desiste; eu não aceito perder alunos para nenhum tipo de dificuldade".