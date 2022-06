As equipes trabalham no Esplanada fazendo escavação para construção da rede de drenagem - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 14/06/2022 12:59

Campos - ”Em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, a prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) está investindo mais de R$ 250 milhões em ações estruturantes de diversos bairros; a iniciativa faz parte do programa Bairro Legal, que nesta etapa está focado nos Parques Esplanada, Julião Nogueira e Nova Cidade Luz.

Todos estão recebendo obras de infraestrutura e urbanismo, marcando a retomada do Programa. O próximo a ser beneficiado será o do Parque Saraiva, em Goitacazes, na Baixada Campista; as obras dos demais bairros serão realizadas com recursos municipais. A previsão é que o projeto chegue a mais 10 bairros, totalizando 13 este ano.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Jorge Wílliam Cabral, explica que, além de melhorar a qualidade de vida dos moradores, as obras visam à valorização dos bairros; “também estão previstos para receber o projeto o Parque Bela Vista, Jardim das Acácias, Parque Angélica, Parque do Prado, Porto Belo, Vila Menezes, Vila Manhães”.

Estão incluídos, ainda, os parques Rio Branco, Novo Mundo e Santa Clara. Ao avaliar o andamento das obras, o secretário diz: “após o serviço de terraplanagem nas ruas e a escavação para construção da rede de coleta de esgoto e água pluvial, é feita a cobertura das redes com areia”.

“Na sequência, é feita a base e sub-base, fazendo a aplicação de bica corrida (mistura pó de pedra e brita) para dar estabilidade ao solo e evitar que ocorram pontos de afundamento na pista”, conclui Jorge Wílliam. No Parque Esplanada, as obras prosseguem com máquinas trabalhando na escavação das ruas e travessas para construção da rede de drenagem pluvial.

A construção de base e sub-base para a pavimentação das pistas e construção de calçadas faz parte da etapa. Pela programação, ao todo, o Bairro Legal vai urbanizar com infraestrutura de saneamento e urbanização nove ruas e três travessas que ficaram faltando concluir em 2016, quando as obras do Bairro Legal contemplaram a maior parte das vias do Parque Esplanada.