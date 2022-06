A refeição é feita com todo cuidado, dentro de critérios definidos pelo Departamento de Nutrição - Foto Assessoria/Divulgação

A refeição é feita com todo cuidado, dentro de critérios definidos pelo Departamento de Nutrição Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 13/06/2022 15:51

Campos - O secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes (RJ), Marcelo Feres, e os subsecretários estão visitando as unidades escolares da rede municipal, para fiscalizar o preparo e a qualidade das refeições e lanches fornecidos aos estudantes. “O objetivo é conferir de perto, o nível de organização e profissionalismo na elaboração dos alimentos”, diz o secretário.

Um dos cardápios desta segunda-feira (13) de uma das creches foi arroz, feijão, frango com batata, chuchu e suco de goiaba; de sobremesa banana. Os alunos também recebem desjejum, lanche da tarde e jantar, além do almoço. “Nas escolas, a dieta inclui desjejum, almoço e sobremesa", resume Feres.

Na avaliação do secretário, as refeições e demais merendas estão obedecendo às recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no que diz respeito ao valor nutricional; “é uma satisfação ver esse cuidado dos funcionários com quem é mais importante, a criança”, destaca.

Segundo Marcelo Feres, tudo está sendo feito com base em um cardápio elaborado por nutricionistas; ele explica que as empresas vencedoras do processo licitatório para a aquisição da merenda escolar e as equipes do Departamento de Nutrição da Secretaria de Educação promoveram a adaptação das cozinhas e refeitórios, para a preparação das refeições.

“A secretaria também entregou novos frízeres, geladeiras, fogões, bebedouros, liquidificadores, entre outros itens para as cozinhas”, pontua o secretário, lembrando que em 2020, muita coisa foi levada das escolas e creches, que ficaram fechadas e sem assistência; “tivemos que adquirir tudo novo", acentua, afirmou o secretário.

A coordenadora do Departamento de Nutrição da secretaria, Suellen Badino, assinala que apenas dez unidades continuam oferecendo lanches, pois estão executando obras; “o setor desenvolveu projetos importantes na área nutricional, que serão implementados nas escolas e creches nas próximas semanas, em parceria com estudantes de Nutrição e as instituições de ensino superior”, adianta.

De acordo com Suellen, um dos projetos é o Pai, filhos e Nutrição Escolar, que tem como objetivo estimular a presença dos pais nas escolas para acompanharem a alimentação dos alunos e construir novos hábitos alimentares saudáveis. Um segundo projeto promoverá educação nutricional com os profissionais da educação e os estudantes.

“Outro projeto é o Prato Limpo, visando reduzir o desperdício de alimentos na merenda oferecida. Haverá ainda avaliação e diagnóstico nutricional nas escolas, apoio à agricultura familiar, entre outras ações”, assegura a coordenadora. A nutricionista Aymee Barros Campos resume que o cardápio é organizado pelo Departamento de Nutrição, de acordo com a faixa etária da criança.