Medida é recomendada por Rodrigo Carneiro, em ambientes fechados públicos e privados" - Foto César Ferreira/Supcom

Medida é recomendada por Rodrigo Carneiro, em ambientes fechados públicos e privados" Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 15/06/2022 18:06

Campos - O aumento nos casos confirmados de infecção pelo coronavírus, principalmente em adultos, e de outras doenças que geralmente propagam no período de inverno leva a Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ) a “recomendar fortemente o uso de máscara facial, como forma de proteção individual”.

A recomendação está em decreto 307/2022, publicado na segunda-feira (13); a publicação, no entanto, ressalta que a utilização da proteção facial “depende da conscientização da população quanto à importância desse equipamento, assim como lavar as mãos e praticar o distanciamento social”.

Médico infectologista, o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Rodrigo Carneiro orienta: “só vamos conseguir reduzir a circulação dos vírus causadores de doenças respiratórias se a população aderir a essas medidas de prevenção; do contrário, levaremos mais tempo para conseguir voltar à normalidade”.

De acordo com o artigo 14 do decreto, “o uso da máscara é fortemente recomendado em ambientes fechados públicos e privados, como escolas, universidades, transporte público, seja escolar, por aplicativo, táxis e similares, nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Comunidades Terapêuticas e Serviços Residenciais Terapêuticos, além de teatros, cinemas e academias”.

Rodrigo Carneiro reforça que a recomendação pelo uso da máscara se tornou necessário: “o município vem registrando também um aumento significativo no número de crianças e adolescentes com sintomas respiratórios causados por vírus respiratórios, entre eles, o coronavírus”, afirma o subsecretário.

Quanto à circulação dos vírus respiratórios, principalmente entre as crianças, segundo Carneiro, se deve ao longo período em que elas ficaram confinadas; ele explica que a pessoa pode optar pela máscara de tecido ou a máscara cirúrgica descartável, devendo trocá-la em um intervalo não superior a seis horas.

“Os profissionais de saúde que utilizam a Pff2, também chamada de bico de pato, podem efetuar a troca de acordo com a recomendação do fabricante, que varia de 15 a 30 dias”, conclui o subsecretário. Apesar do aumento de casos de Covid-19 neste período, não há nenhum registro de óbito causado pela doença nos últimos meses.