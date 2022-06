Agentes estarão vistoriando imóveis residenciais, comerciais, terrenos baldios e prédios públicos - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 17/06/2022 17:22

Campos - Trabalho de campo para pesquisa do novo Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa), em Campos dos Goytacazes (RJ), será iniciado na próxima segunda-feira (20) pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ); a medida faz parte do monitoramento do Índice de Infestação Predial (IIP) e Índice de Breteau (IB) no município.

A ação envolve 100 Agentes de Combates às Endemias (ACE’s), além de supervisores e pessoal de apoio técnico administrativo, e ocorre durante toda a semana; para a execução da coleta de dados, o município foi dividido em 19 áreas.

Os agentes irão vistoriar 8.193 imóveis residenciais, comerciais, terrenos baldios e prédios públicos de 635 quarteirões; o coordenador do Programa Municipal de Controle de Vetores, Claudemir Barcelos, explica que o LIRAa é uma atividade preconizada pelo Ministério da Saúde, “onde o índice de infestação satisfatório para o mosquito transmissor de arboviroses como: dengue, zika vírus e febre chikungunya, está abaixo de 1%”.

De acordo com a metodologia, “as amostras de focos recolhidas serão identificadas e encaminhadas para laboratório, onde passarão por análise e identificação da espécie e, assim podendo apontar precocemente a presença dos vetores Aedes aegypti e albopictus no município”.

O tipo de depósitos/criadouros também é registrado, com predominância para foco do mosquito; “os resultados da pesquisa amostral, que será entre os dias 20 e 24 este mês, serão concluídos e divulgados na semana seguinte”, diz Claudemir Barcelos, adiantando que o LIRAa irá fornecer o diagnóstico rápido da situação do município.

O coordenador assinala que a rapidez no diagnostico facilitará a ação de combate ao vetor e, consequentemente, a prevenção às doenças; “o município já realizou dois levantamentos pelo LIRAa, tendo sido um em janeiro, que apontou índice de 5,4% e, outro em abril, com 3,9%”, informa.