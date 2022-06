Wainer Teixeira e Felipe Knust articularam parceria com prefeitura de São Paulo na última quarta-feira - Foto Divulgação/Prefeitura SP

Publicado 16/06/2022 19:19

Campos - Na busca de implementar atendimento humanizado aos servidores públicos municipais, a Secretaria de Administração de Campos dos Goytacazes (RJ) vem cumprindo etapas desde janeiro do ano passado, por determinação do prefeito Wladimir Garotinho. Por conta da iniciativa, o secretário Wainer Teixeira visitou a prefeitura de São Paulo na última terça-feira (14).

A agenda de Wainer foi com a secretária de Gestão, Marcela Arruda, com quem articulou estudar um Termo de Cooperação Técnica para troca de experiências e boas práticas de gestão, como folha de pagamento, benefícios e qualificação do servidor público municipal.

A chefe de Gabinete, Regina Silvério, também participou junto com o procurador geral do município, Cristiano Arruda; Wainer avalia que foi uma conversa produtiva, agradável: “pude conhecer um pouco do trabalho dessa importante secretaria do Município de São Paulo, que tem 122 mil servidores ativos e 90 mil inativos, exemplo de práticas de gestão bem-sucedidas”.

Wainer resume que o objeto principal do entendimento é a troca de experiências e parcerias; ele estava acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Knust. Pelo sistema, após serem atendidos, os servidores são ouvidos visando medir a resolutividade das demandas apresentadas pelo funcionalismo municipal.

O secretário lembra que a Secretaria de Administração elaborou, também no início de 2021, um calendário que permitiu aos servidores saber o dia em que o pagamento é efetuado; “atualmente, é o 5º dia útil do mês subseqüente; a prefeitura também está pagando benefícios, que não vinham sendo pagos pela gestão anterior, como auxílio funeral, além de férias e rescisões”, destaca.