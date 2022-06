Mensalmente, o Ferreira Machado realiza mais de dois mil exames de tomografia - Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/06/2022 15:52

Campos - Referência em emergência vermelha, o Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ), recebeu um novo tomógrafo de última geração, com capacidade para fazer exames de imagem de alta resolução; o equipamento é de última geração e irá ampliar o parque de diagnósticos do município.

O HFM realiza mais de dois mil exames de tomografia, por mês e recebeu a visita do prefeito Wladimir Garotinho na tarde dessa quarta-feira (15), acompanhado do secretário de Saúde, Paulo Hirano; um dos objetivos foi conhecer o novo tomógrafo, adquirido pela prefeitura, através da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

O equipamento estará em fase de testes nos próximos dias, para que depois possa ser usado no treinamento das equipes e, na sequência, liberado para realização de exames em pacientes. Na oportunidade, Wladimir destacou a importância do equipamento para a unidade.

“Estou aqui para ver de perto esse novo tomógrafo moderno e com capacidade para fazer exames de imagem de última geração; as equipes passarão por treinamento para utilização, visando atender a população com muito carinho", ressaltou o prefeito, reforçando que a saúde pública é uma das prioridades da sua administração.

O superintendente de Gestão e Planejamento da FMS, Gilberto Nunes, lembrou que o hospital já conta com um tomógrafo em funcionamento e destacou que, “com dois aparelhos, os exames vão ser realizados simultaneamente, acelerando os diagnósticos e trazendo velocidade, além de capacidade única de atendimento”.

Na avaliação do presidente da FMS, Arthur Borges, o Ferreira Machado tem uma grande estrutura para atender a população e agora os serviços de tomografia serão otimizados; “estamos trabalhando para a cada dia oferecer mais agilidade ao atendimento e tratamento dos pacientes”.

O exame de tomografia fornece imagens mais precisas do que as do Raio-X, detectando pequenas alterações em ossos, tecidos, órgãos e outras estruturas do corpo; em apenas um procedimento, são geradas centenas de radiografias.