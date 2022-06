O governador Cláudio Castro assinou o convênio e elogiou a administração de Wladimir - Foto César Ferreira/Supcom

O governador Cláudio Castro assinou o convênio e elogiou a administração de Wladimir Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 15/06/2022 22:32 | Atualizado 16/06/2022 09:24

Campos - “Quero agradecer a parceria do prefeito Wladimir Garotinho; Wladimir é um amigo que eu tenho e não vou mudar isso por causa de briga política; o resto para mim não vale nada”. A manifestação inflamada foi do governador Cláudio Castro, logo após seu ex-secretário de Governo, deputado estadual Rodrigo Bacellar, ter atacado o prefeito Wladimir, no lançamento de obras em parceria da prefeitura de Campos dos Goytacazes e Governo do Estado.

O fato aconteceu na solenidade de lançamento das obras de estruturação do projeto Bairro Legal, no Parque Saraiva, na manhã desta quarta-feira (15); “Bacellar, mesmo sendo adversário da família Garotinho,há vários anos, perdeu a oportunidade de defender o interesse público e apoiar um projeto de importância para a população do bairro”.

Castro elogiou a condução do prefeito Wladimir à frente do município, com números expressivos na geração de emprego e renda, além da preocupação em oferecer melhor qualidade de vida aos campistas; os elogios foram a gota d’água para que o deputado deixasse o palco.

Além da visível desaprovação do governador ao procedimento do seu ex-secretário, a repreensão de quem estava ao redor de Bacellar no palanque e de moradores do bairro presentes foi clara; o deputado foi acusado de ter “tumultuado com gritos, palavras grosseiras e desrespeitosas, uma festa do povo”.

Logo depois dos ataques, e de o governador elogiar o prefeito, Rodrigo Bacellar deixou o local, vaiado por muitos e aplaudido por alguns identificados como sendo “seus apoiadores”. Moradora do Parque Saraiva há 30 anos, Sônia Ribeiro Rangel, de 55 anos, desabafou ao dizer que ficou envergonhada e muito triste com as palavras do deputado Bacellar.

“Não conhecia esse rapaz deputado, mas estou com vergonha até de ter ido ao lançamento da obra do meu bairro; uma baixaria e falta de respeito com a gente”, lamentou a moradora, questionando: “não entendo como tem um cargo importante, falando tanta coisa feia”.