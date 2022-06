Wladimir Garotinho (de camisa azul) articulou a realização dos dois eventos da Petrobras em Campos - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 19/06/2022 15:46

Campos - “Plano de Desenvolvimento e Investimento na Bacia de Campos para os próximos quatro anos” e “Royalties e Participações Governamentais” são temas de dois seminários que marcam Campos dos Goytacazes (RJ), nesta segunda-feira (20); ambos são considerados de suma importância para o desenvolvimento econômico da Região Norte Fluminense.

Os eventos foram articulados pelo prefeito do município, Wladimir Garotinho, na condição de presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro); estarão participando diretores da Petrobras na Bacia de Campos, da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP) e representantes de municípios da região.

Os seminários acontecerão no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF); o primeiro a partir de 10h, enquanto o início do segundo está previsto para 14h; os dois atos fazem partes das investidas políticas que Wladimir tem feito junto à Petrobras e entidades representativas do setor de petróleo e gás para atrair empresas da cadeia do petróleo e gás para instalar plantas industriais em Campos e municípios próximos, com foco no desenvolvimento regional.

O resumo é do secretário executivo da Ompetro, Marcelo Neves, que também está à frente da Secretaria de Petróleo, Inovação e Energias Renováveis da Prefeitura de Campos; “o evento da Petrobras é importante para a região, porque serão anunciados os números do Plano de Desenvolvimento e Investimento da maior empresa do setor de petróleo e gás da América Latina”, adianta.

Na avaliação antecipada de Neves, “os grandes investidores nacionais e internacionais de ambos os segmentos vão estar com os olhos e ouvidos voltados para estes seminários e isso projeta a geração de riquezas, por meio da geração de empregos, renda e divisas”; ele orienta que o credenciamento pode ser de forma remota, específico para autoridades, dirigentes de entidades do setor produtivo e do meio acadêmico.

Já estão confirmadas as participações da Federação das Indústrias do Norte Fluminense (Firjan NF); Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC); Associação das Indústrias do Distrito Industrial em Guarus; Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL); IFF (Instituto Federal Fluminense (IFF).

Também confirmaram presenças Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF); Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (UFR-RJ): “alguns parlamentares que têm atuado ao lado da Ompetro, lutando pelas causas dos municípios produtores de petróleo, estarão entre os convidados”, acrescenta Marcelo Neves.

O secretário da Ompetro ressalta que os parlamentares convidados “são políticos combatentes que continuam à luta como ´tem sido a de Wladimir desde quando deputado federal, que liderou a Frente Parlamentar em defesa do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, junto aos diretores da ANP e da Petrobras, em prol dos royalties”.