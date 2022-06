A fiscalização da PRF é montada em pontos estratégicos das rodovias federais - Foto Ilustração

Publicado 20/06/2022 14:36

Campos - Dois acidentes sem vítima fatal; sete infrações de alcoolemia em 842 testes realizados; 17 condutores e 63 passageiros sem cinto de segurança; 14 crianças sem dispositivo de retenção; 148 ultrapassagens; apenas uma ocorrência policial. Este foi o resultado da Operação Corpus Christi, na região coberta pela delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campos dos Goytacazes (RJ).

A fiscalização especial aconteceu nas rodovias BR-101 e 356, do dia oito de junho até as 23h59 desse domingo (19), por conta do feriado prolongado; o objetivo foi reforçar o patrulhamento viário “buscando a redução de acidentes, provocados pela inobservância das leis de trânsito”, explica a Assessoria de Comunicação (Ascom) da PRF.

“A operação também buscaram coibir a prática de atividades criminosas, no âmbito das duas rodovias federais, através de ações de enfrentamento ao crime e maior presença policial nas rodovias sob responsabilidade da Delegacia da PRF em Campos”, assinala a Ascom em balanço apresentado na manhã desta segunda-feira (20).

De acordo com os dados, ao todo foram efetuadas aproximadamente 1.200 horas de fiscalização adicional no âmbito das duas rodovias no Norte Fluminense, pelas diversas equipes da PRF/Campos; “durante o período da operação foram realizadas ainda fiscalizações específicas de veículos de carga, transportando cargas diversas e principalmente produtos perigosos”.

Nesse caso, o balanço aponta que foram realizadas autuações por excesso de peso, totalizando aproximadamente 70 toneladas de carga irregular. “Embora se tenha presenciado um aumento considerável de veículos e pessoas no período, as estatísticas de acidentes de trânsito e ocorrências policiais sofreram uma sensível queda, na verificação com períodos anteriores”, diz a assessoria.

Segundo ainda os apontamentos, as principais infrações que ensejaram autuações por parte da PRF, a exemplo de operações anteriores, permanecem sendo as ultrapassagens proibidas, falta do cinto de segurança, e a ausência do dispositivo de retenção para crianças, popularmente conhecido como “cadeirinha”.

Outro ponto que a PRF observa como relevante foi a quantidade de excesso de peso, em cargas irregulares, “verificada durante as fiscalizações específicas voltadas aos veículos de transporte de cargas”. Normalmente, a PRF da região de Campos vem atuando de forma bastante positiva, tanto na orientação para garantir mais segurança no trânsito, quanto na apreeensão de veículos roubados e furtados.