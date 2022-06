A parceria foi definida em reunião entre o reitor Jefferson, a pró-reitora Cátia, Leonardo e Edvar - Foto Divulgação

A parceria foi definida em reunião entre o reitor Jefferson, a pró-reitora Cátia, Leonardo e Edvar Foto Divulgação

Publicado 25/06/2022 13:16

Campos - A Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (ACIC) e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) do município estão empenhadas na realização da V Feira de Oportunidades, que o Instituto Federal Fluminense (IFF) programou para os dias quatro e cinco de outubro.

Aproximar os alunos das empresas dos mais diversos segmentos dos setores produtivos do município é a proposta do evento; as parcerias foram definidas nessa sexta-feira (23), em reunião agendada pelo reitor do IFF, Jefferson Manhães, e a pró-reitora de Extensão, Cultura, Esportes e Diversidade, Cátia Viana.

O presidente da ACIC, Leonardo Castro de Abreu, considera a iniciativa bastante oportuna; “muitos alunos concluem o ensino médio e não sabem qual carreira seguir”, comenta.

Leonardo exemplifica que o Porto do Açu, que tem um grande potencial de absorver a mão de obra dos alunos não só do IFF, como também do polo educacional de Campos; “poder apoiar este evento só nos mostra que estamos no caminho certo, onde todos têm um único objetivo, o desenvolvimento", conclui.

A importância de apoiar a V Feira de Oportunidades também é pontuada pelo presidente da CDL, Edvar Freitas Júnior: “como apaixonado pela cidade, defendo e apoio estas ferramentas que ajudam a aproximar o universo acadêmico do setor produtivo e esta é a oportunidade, já que o evento contará com apoio de várias instituições”.

Jefferson informa que a Feira será realizada na quadra do Colégio Salesiano, e que a expectativa é de reunir 56 estandes; ele reforça que o objetivo é estreitar a relação entre escola-empresa-comunidade, criando um espaço de integração entre setor produtivo, comunidade acadêmica e recurso humano especializado.

Ex-aluno do IFF, o reitor destaca que a iniciativa pode ser o primeiro passo para os estudantes conhecerem o mercado profissional; os alunos do oitavo ano e do nono serão convidados a participar; Jefferson lembra que em 2019 e Feira reuniu cerca de 60 expositores e aproximadamente 20 mil visitantes.