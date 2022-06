Em companhia do secretário de Saúde e de outras autoridades, Clarissa percorreu instalações do HFM - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 24/06/2022 15:13

Campos - Mais 10 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), reforma da atual Emergência e construção do novo Pronto Socorro na área frontal com a Rua Rocha Leão estão garantidos para o Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ); os recursos, cerca de R$ 10 milhões, provenientes de emendas parlamentares, já estão garantidos.

A notícia foi dada, nesta quinta-feira (23), pela deputada federal Clarissa Garotinho, que faz parte da bancada fluminense responsável pelas emendas. A parlamentar visitou o hospital, sendo recepcionada pelo secretário de Saúde, Paulo Hirano; o subsecretário, Marcos Gonçalves; o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Arthur Borges Martins, também é superintendente do hospital.

Paulo Hirano apresentou os projetos à deputada; sobre o Pronto Socorro ele explicou que constará de instalações modernas, destacando o Núcleo de Poli traumas, que terá capacidade de atender até quatro pacientes simultaneamente; além de sala de pacientes graves; sete consultórios individuais; recepção com capacidade para 20 pessoas sentadas, e outras instalações.

O secretário apontou que o Hospital Geral de Guarus (HGG) também será contemplado com os recursos; serão 10 monitores multiparâmetros para UTI; 10 ventiladores pulmonares para UTI; 10 camas elétricas tipo fawler para UTI; 01 sistema de vídeo endoscópio flexível; 01 sistema de vídeo endoscópio rígido, 01 espirômetro e 02 esteiras ergométricas.

“Graças à liberação dos recursos, intermediada pela deputada Clarissa Garotinho, a Fundação Municipal de Saúde vai lançar o processo licitatório para que as obras sejam iniciadas o mais breve possível”, comentou Hirano, acrescentando: “somos gratos a Clarissa e aos demais parlamentares da bancada fluminense em Brasília pela dedicação de emendas relevantes para a população de Campos”.

Além de ressaltar o empenho de Clarissa em benefício de Campos, Paulo Hirano contabilizou que as emendas dedicadas pela deputada e outras articuladas por ela junto a outros parlamentares, ultrapassam os R$ 80 milhões; “hoje entraram R$ 10 milhões para ajudar na construção do novo Pronto Socorro e para comprarmos equipamentos de última geração”, ressaltou.

“Para mim, como filha de Campos, me sinto feliz por poder contribuir para ampliar o atendimento e avançar na qualidade da Saúde que beneficia a população de Campos e cidades da região”, disse a parlamentar, após conhecer a planta do projeto de construção do novo Pronto Socorro e circular pelos setores do Hospital Ferreira Machado.

“Na gestão passada tive dificuldades porque eu dedicava as emendas, mas não havia projetos para aplicação dos recursos”, alegou Clarissa, lembrando: “na atual gestão já consegui direcionar com emendas próprias e com articulação junto da bancada, trazer para Campos mais de R$ 80 milhões”. Recentemente a deputada também conseguiu liberar R$ 68 milhões, junto da ANP (Agência Nacional de Petróleo).

