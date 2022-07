Todo cuidado à chamada "melhor idade" é dispensado pelo programa com várias ações - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 30/06/2022 17:58 | Atualizado 30/06/2022 18:01

Campos - “Social + Perto” é o projeto social mais recente criado pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ); é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, em parceria das secretarias de Educação, Cultura e Esportes e de Saúde e oferece vacinação, aferição de pressão, teste de glicemia, assistência jurídica, vacinação contra a Covid-19, gripe e de rotina, entre outros serviços.

A primeira edição do projeto foi realizada nessa quarta-feira (29), na localidade de Serrinha, na Escola Municipal Alfredo Vieira Machado e contou com a participação da primeira-dama de Campos, Tassiana Oliveira, acompanhada do secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho.

Além de atendimento à população em geral, através de ações individuais, o distrito também recebeu lâmpadas de LED, pela Subsecretaria de Iluminação Pública e serviços de limpeza e varrição por meio da Subsecretaria de Limpeza, Parque e Jardins. A diretora da unidade escolar, Juliana Sales do Nascimento, comenta que os atendimentos aproximam a família da escola e dos serviços essenciais.

“Graças a Deus e ao esforço do governo fomos muito bem atendidos; as crianças puderam colocar a vacinação em dia e fazer inscrições para cursos”, comemora a diretora; a primeira-dama reforça: “fico feliz em ver a população sendo assistida por mais ações do nosso governo. Avançamos bastante, e continuaremos perto das pessoas que mais precisam”.

Segundo o secretário, Rodrigo Carvalho, o projeto continuará: “estamos levando informações, serviços e garantindo o acesso a programas importantes para o cotidiano; as subsecretarias da nossa pasta também participam do evento”.

A Subsecretaria dos Direitos da Pessoa Idosa levou corte de cabelo e geriatra à Serrinha; a de Políticas para Mulher orientou a população sobre violência contra a mulher e apontou os canais de denúncia, e a de Igualdade Racial inscreveu a população para cursos.