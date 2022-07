A entrega dos cheques acontecerá na sede da prefeitura, com a presença do deputado Hugo Leal - Foto AldoViana/Divulgação

Publicado 01/07/2022 11:42

Campos - Dez instituições estarão recebendo cheques simbólicos de R$ 200 mil, na tarde desta sexta-feira, em Campos dos Goytacazes (RJ), totalizando R$ 2 milhões, além de mais R$ 3 milhões para o Fundo Municipal de Assistência Social; a entrega será feia pelo prefeito Wladimir Garotinho, às 16h, no auditório da prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Comunicação, “durante a entrega dos cheques,Wladimir estará acompanhado do secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, e do deputado federal Hugo Leal, autor da emenda que deu origem aos recursos da ordem de R$ 5 milhões, além de representantes das entidades e familiares”.

O prefeito reforça a informação: “estaremos entregando para algumas instituições o cheque simbólico dessa A Associação de Pais de Pessoas Especiais (Apape) é uma das instituições a serem contempladas.

Também estão relacionados: Asilo Nossa Senhora do Carmo; Associação Monsenhor Severino; Educandário São José Operário; Grupo Espírita Francisco de Assis (Gefa); Centro Juvenil São Pedro I; Obra do Salvador; Orquestrando a Vida; e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Rodrigo Carvalho explica: “essas instituições nos dão muita segurança no porte do dinheiro público, pois sabemos que é bem executado e o dinheiro público chega onde tem que chegar e o governo Wladimir Garotinho tem muita sensibilidade com a área social e na garantia dos direitos fundamentais”.