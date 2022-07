As ações acontecem no interior do município, em parceria da prefeitura com o governo do Estado - Foto César Ferreira

As ações acontecem no interior do município, em parceria da prefeitura com o governo do Estado Foto César Ferreira

Publicado 04/07/2022 13:00

Campos - Por meio do Programa Estradas do Produtor, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de Campos dos Goytacazes (RJ) atua em quatro frentes de trabalho no interior do município; as localidades beneficiadas são Dores de Macabu; região de Palmares a Mata da Cruz; Vila Nova e Morro do Coco; Farol de São Tomé, Espinho; e Venda Nova, Travessão a Mundéus.

Cerca de 450 km de estradas já foram recuperados em diferentes pontos, segundo o secretário, Almy Júnior; ele ressalta que existem entre 1200 e 1500 quilômetros de estadas para recuperar: "estamos trabalhando, recuperando estradas que há mais de 10 anos não vê uma máquina; um serviço de alta qualidade que tem sido feito, colocando material, com muita brita corrida”.

O secretário afirma que a demanda é grande, mas que as equipes estão trabalhando e irão chegar a todos os cantos do município para recuperar as estradas do interior; “estrada e segurança rural são pautas mais importantes e o que os produtores rurais mais querem, sendo fundamentais para escoamento da produção e para atendimento a toda comunidade”

Na avaliação de Almy Júnior, “é uma ação importante também para quem mora nestas regiões do interior do município e precisam ter acesso nestas regiões; tem lugar que não entra ônibus e, também, não entra van”. O programa é desenvolvido em parceria da prefeitura com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“É uma demanda de toda população do interior do município e a gente está buscando atender toda região”, diz o secretário, acrescentando: “a situação de abandono das estradas é muito grande, exige tempo e estamos em um momento ruim para aquisição de máquinas como motoniveladoras, patrol, entre outras, o que dificultou, nos últimos meses, avanços ainda mais consistentes no Programa".