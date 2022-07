A premiação dos municípios aconteceu neste final de semana e a Campos recebeu R$ 2.058.242,01 - Foto Divulgação

Publicado 02/07/2022 19:14

Campos - Classificado entre os dez melhores municípios no Imposto sobre Circulação e Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico, Campos dos Goytacazes (RJ) se destacou positivamente nos investimentos em questões ambientais; o reconhecimento foi feito pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.

A secretaria explica que, nesta edição, todas as 92 cidades fluminenses tiveram direito à premiação; foram premiadas as TOP 10, divididas em oito categorias, “que mantiveram as atividades municipais do ano de 2020, analisadas durante 2021, como por exemplo, índice de tratamento de esgoto, resíduos sólidos, entre outros”.

Segundo o subsecretário de Meio Ambiente, Renê Justen, Campos ficou em 7° lugar na categoria relativa ao Índice de Tratamento de Esgoto e foi premiado com a quantia de R$ 2.058.242,01 do ICMS; “temos que nos orgulhar pelo prêmio, tendo em vista que temos sete estações de tratamento de esgoto”, comenta Justen.

O subsecretário ressalta: “a cada ano estamos nos aprimorando mais para que possamos pontuar em outros índices que fazem parte do programa do ICMS Ecólogo, como as unidades de conservação, o índice de qualidade ambiental, a remediação de vazadouros e a destinação final de resíduos sólidos urbanos”.

Ainda na opinião de Justen, a conquista se tornou maior por conta da dimensão do município em extensão territorial; “esse índice é de uma importância muito grande em função da área do município, que possui uma dimensão expressiva e corresponde a 9% da área territorial do Estado”.

De acordo com o subsecretário, o índice é calculado com base na população atendida, de forma que aqueles que tiveram as melhores colocações foram municípios pequenos, onde apenas uma estação atende praticamente toda a população, trazendo uma melhor eficiência de índice de qualidade.