Secretaria de Fazenda avalia a movimentação de notas fiscais emitidas pelo órgão até agora Foto Divulgação

Publicado 05/07/2022 19:20

Campos – Dados da Secretaria Municipal de Fazenda apontam que Campos dos Goytacazes (RJ) contabilizou o montante de R$ 1.809.759.046,00 registrado em 1.301.000 notas fiscais emitidas entre janeiro e junho deste ano; o valor é 24% maior que o alcançado em igual período de 2021, que computou R$ 1.457.379.834,66, referentes à emissão de 985.000 notas fiscais.

O volume de notas emitidas até agora supera o do primeiro semestre do ano passado em 32%; os números mostram uma reação da economia no município, o que já evidenciava o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) dos cinco primeiros meses do ano.

De acordo com o balanço, foram gerados 3.012 empregos com carteira assinada no período, enquanto que de janeiro a dezembro de 2021, foram criados 3.359 postos formais de trabalho; a Fazenda pontua que, considerando apenas o último mês de maio, foram geradas em Campos 1.858 vagas.

O setor Agropecuário foi o que apresentou maior destaque, com a geração de 630 novos postos; “completando, aparecem o de Serviços (519), o da Indústria (517), o da Construção Civil (161) e o do Comércio (31)”, avalia a secretaria concluindo: “o município aposta na retomada da economia e também investe na geração de novos postos de trabalho para aumentar a sua receita própria”.

O prefeito Wladimir Garotinho comenta que esses números são resultados de um esforço realizado pela nossa gestão, que conseguiu estabelecer um equilíbrio financeiro do município, graças às decisões tomadas no início da gestão, em 2021, para reduzir despesas.

“Hoje, o município está com os pagamentos dos servidores em dia, o que representa cerca de R$ 100 milhões em circulação; desburocratizou o processo para abertura de novas empresas, o que gera emprego e renda para o município, e também vem oferecendo oportunidades para quem está em busca de emprego”, conclui o prefeito.