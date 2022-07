Marcelo Feres e Tânia Alberto participaram da troca de experiência com Fernando Padula em São Paulo - Foto Divulgação

Marcelo Feres e Tânia Alberto participaram da troca de experiência com Fernando Padula em São Paulo Foto Divulgação

Publicado 05/07/2022 16:12

Campos - O aumento na qualidade do ensino público da rede municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) está sendo articulado pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) que busca experiências e estratégias junto à prefeitura de São Paulo; nessa segunda-feira (04), o assunto foi tratado entre as partes.

A reunião aconteceu na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, onde o secretário de Campos, Marcelo Feres, e o paulista Fernando Padula. Feres destaca a importância do encontro para o desenvolvimento da educação em âmbito municipal, “uma vez que Padula está à frente da maior rede municipal de ensino do país, com mais de um milhão de alunos”.

Segundo o secretário campista, “além de muito bem recebidos pelo secretário Fernando Padula, discutimos questões e desafios comuns às duas redes de ensino municipal e caminhos promissores, com destaque para o reforço escolar, avaliação de desempenho de estudantes, educação inclusiva e outros temas relevantes”.

Outros temas - como o retorno ao ensino presencial em 2022 e as ações e projetos implementados para a recuperação da aprendizagem este ano – também foram abordados; “a rede municipal de São Paulo é a maior do Brasil, portanto a troca de experiências e boas práticas de gestão são fundamentais para enfrentarmos os desafios da nossa Educação municipal de Campos”, diz Marcelo Feres.

O secretário lembra que, em agosto do ano passado, promoveu uma reunião virtual com o secretário de Educação de São Paulo, já pontuando propostas de gestão e avanços tecnológicos na pandemia. A diretora Pedagógica da Seduct, Tânia Alberto, também participou da reunião na prefeitura de São Paulo.

Tânia Alberto comenta: “a importância de ouvir experiências bem sucedidas e soluções encontradas para superar desafios na educação pública municipal de uma rede de ensino muito maior do que a nossa nos ajuda a perceber soluções para problemas que são parecidos com os nossos, porém em escala muito maior e mais complexa”.

A diretora acrescenta que a busca de experiência ajuda também a ver resultados que demonstram que é possível obter qualidade de ensino com o compromisso de todos, apesar das adversidades; “não existe apenas uma solução para os problemas da educação pública, várias alternativas se somam para ampliar as possibilidades de absorção de toda a demanda por vagas e ensino de qualidade para todos".