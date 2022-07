A utilização de celulares no sistema que está sendo implantado pode melhorar o trabalho dos taxistas - Foto Secom/Divulgação

A utilização de celulares no sistema que está sendo implantado pode melhorar o trabalho dos taxistas Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/07/2022 11:44

Campos - Taxistas de Campos dos Goytacazes (RJ) cadastrados no Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) terão condições de dar descontos de 10% a 40% por corrida; enquanto os usuários poderão verificar a quantidade de veículos por faixa de desconto ou pela proximidade e, ao final da corrida, avaliar o serviço prestado.

A medida faz parte de um Termo de Cooperação Técnica (TCT) assinado, em março deste ano, pelo prefeito Wladimir Garotinho, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para a implantação, em Campos, do Táxi.Rio Cidades, na última sexta-feira (08), os profissionais do município participaram da primeira etapa de testes do aplicativo.

Os taxistas verificaram o funcionamento do mapa da cidade e das formas de pagamento; embora ainda sem data definida, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) anuncia que a segunda etapa (que será a solicitação e fiscalização das corridas) está prevista para acontecer na próxima semana.

O presidente do IMTT, Nelson Godá, resume que, “diante a possibilidade de desconto, tornará o serviço mais atrativo na captação de passageiros e que o cadastro junto ao instituto torna o serviço mais seguro”. Além de tronar o atendimento mais dinâmico, alguns taxistas acreditam que a iniciativa pode contribuir para que a categoria volte a se reestruturar no mercado.

Em postagem no portal da prefeitura, o taxista Daniel Ferreira avalia que a implantação do aplicativo em Campos chegou para somar; “é mais uma ferramenta tecnológica que vai nos colocar em um patamar de praticidade, que é atender a uma população que já se acostumou a usar aplicativos para solicitar as corridas”, assinala.

A praça já foi melhor para os taxistas que atuam em Campos; a fiscalização do IMTT tem estado atenta para evitar exercício ilegal da profissão, inclusive de profissionais que também fazem lotadas proibidas; há alegações de que “a entrada dos aplicativos no mercado prejudicou a categoria”; muitos apostam na recuperação, através do novo sistema.