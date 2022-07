Terceira etapa foi lançada oficialmente pelo prefeito Wladimir Garotinho dia dois de junho - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 07/07/2022 17:47

Campos - “Em seis anos de trabalho, nunca vi nada parecido com o que está acontecendo, atualmente, na cirurgia ortopédica em Campos; procedimentos complexos que, antes, eram encaminhados para hospitais de referência no Rio de Janeiro; hoje, com o mutirão de cirurgias ortopédicas estamos conseguindo resolver aqui no município”.

O comentário é do cirurgião ortopédico, André Pinheiro, em relação ao Mutirão da Saúde implantado pela prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ); a terceira etapa foi lançada oficialmente pelo prefeito Wladimir Garotinho dia dois de junho e, desde então, já foram realizadas 1.160 consultas e mais de 200 procedimentos cirúrgicos.

”A felicidade no olho dos pacientes é sensacional para quem está do lado de cá”, resume o médico, que se formou na Faculdade de Medicina do município, deixou a cidade para se especializar e retornou em 2016, quando começou a desenvolver alguns serviços no município.

André Pinheiro avalia que o Mutirão da Saúde desenvolvido em Campos é o modelo adequado a ser seguido; “gostaria muito de parabenizar a gestão municipal de saúde e dizer que ‘esse é o modelo’; assim a gente vai evoluir e seguir sempre em frente”, ressalta o cirurgião, que também gravou um vídeo falando sobre o assunto.

O objetivo da iniciativa é zerar a fila de espera de cirurgias ortopédicas. Wladimir Garotinho reforça: “o mutirão das cirurgias ortopédicas era um sonho em que, cada dia, se torna realidade; a nossa cidade está saindo do ciclo vicioso do abandono e, agora, vivendo o ciclo virtuoso do carinho e cuidado com as pessoas”.

Nessa quarta-feira (06), mais três pacientes foram submetidos a cirurgias ortopédicas; as intervenções, ocorridas, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Campos, foram um sucesso; ao todo serão ofertados 14.875 procedimentos, incluindo fisioterapia pós-operatória, para toda Região Norte Fluminense; o total de recursos investidos pela Prefeitura neste mutirão é de R$ 7.204.264, 48.

Para agendar um procedimento por conta do mutirão, o interessado deve comparecer ao Núcleo de Controle e Avaliação, que funciona na Rua Voluntários da Pátria, nº 185, em frente ao prédio da Secretaria de Saúde.

Entre os documentos necessários estão o pedido original do Sistema Único de Saúde (SUS) - encaminhamento médico -, documentos pessoais, cartão do SUS e todos os exames de imagem realizados até o momento; além de Campos, também estão sendo atendidos moradores de municípios vizinhos, como Quissamã, São João da Barra (SJB), São Francisco de Itabapoana (SFI) e São Fidélis.