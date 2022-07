Agentes da PRF descobriram que havia quase 30 kg de droga sendo transportada na Van - Foto PRF/Ascom

Publicado 07/07/2022 19:09

Campos - Atentos a tudo que acontece nas rodovias de acesso a vários municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, agentes da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campos dos Goytacazes investiram pesado contra o tráfico interestadual de drogas, na manhã desta quinta-feira (07).

Durante fiscalização na BR 101, no km 75 (trecho Campos/Vitória), a equipe da PRF abordou um Renault/Mast Marticar 19, de cor preta, conduzido por L. P. M.; ele alegou que estava prestando serviço de transporte para terceiros; no veículo estava ainda outro ocupante, menor de idade, filho do motorista.

Enquanto vistoriava o veículo, os policiais buscavam dados junto ao condutor, que informou estar a caminho de um sítio nas proximidades do supermercado Extra, em Campos, com a incumbência de levar um grupo de adolescentes para gravação de um videoclipe na cidade do Rio de Janeiro

Desconfiados de que havia contradição, os agentes interpelaram o suspeito informando-lhe que o local pra aonde ele disse estar indo ficava em outra direção; a resposta do homem foi que ele apenas que estava seguindo o GPS do veículo. Diante da dúvida, a equipe decidiu acompanhar o veículo até o local informado.

Na sequência, o condutor se deslocou até o bairro Jóquei Clube, encontrando-se com uma terceira pessoa, de nome L. A. G. S. N., em cuja ficha aponta diversas passagens policiais, incluindo roubo, porte de droga e tráfico, segundo consulta aos sistemas; ele estava em um em um Ford/Fiesta Flex.

Imeditamente, a equipe da PRF encaminhou os veículos e os três suspeitos à 146ª Delegacia de Polícia de Gurus, de modo a se averiguar melhor os fatos. Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da PRF, no procedimento de fiscalização do veículo, ao verificar compartimento de cargas, na retaguarda do veículo, “os policiais encontraram 29 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 29 kg”.

O condutor da Van informou que a droga seria para o homem que o aguardava no Fiesta; “diante do flagrante delito, ambos foram presos e o menor apreendido para serem realizados os procedimentos cabíveis”. Até o fechamento desta matéria a Polícia Civil ainda investigava o caso.