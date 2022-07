As doações da Associação Comercial e Industrial ao João Viana aconteceram na manhã desta terça-feira - Foto Divulgação

Publicado 12/07/2022 15:55

Campos - Por iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), assistidos pelo Abrigo João Viana, na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), receberam, nesta terça-feira (12) cobertores e agasalhos; o presidente da instituição, Edilson Cruz, afirma que o material chego na hora certa.

“As noites estão frias e a necessidade é grande, comenta Edilson; enquanto o presidente da ACIC, Leonardo Castro de Abreu, fala da satisfação de poder realizar campanhas como esta (do Agasalho), para ajudar aos mais necessitados.

“A ACIC sempre abraça campanhas em prol dos campistas, como a de doação de sangue, do agasalho, de alimentos, entre outras”, ressalta Leonardo Castro, pontuando que a diretoria da Associação entende que este é mais um papel da instituição centenária em defesa do próximo.

O João Viana é uma das tradicionais instituições filantrópicas de Campos; atualmente, está com 70 internos, entre mulheres e homens, também dos municípios de São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, entre outras cidades.

Edilson Cruz sugere a importância de a comunidade poder continuar ajudando o Abrigo, que em setembro completa 73 anos de serviços prestados a população; “a instituição necessita de doações de higiene pessoal e material de limpeza”, revela o presidente.

Tendo como foco o segmento de Associações Beneficentes e de Classe, o Hospital Psiquiátrico Doutor João Viana presta atendimento regional; conta com 120 leitos; segundo informações do Google, “é o único hospital abrigo com perfil psiquiátrico de internação para Campos e região, recebendo pacientes referenciados pelas emergências gerais e contra referenciando para os equipamentos de saúde mental”.