Vacinação precisa ser agendada e aplicação pode ser aplicada em uma das unidades básicas de saúde Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 18/07/2022 17:14

Campos – Pais ou responsáveis devem ficar atentos, porque crianças com idades entre 06 e 11 anos, que não são portadoras de imunossupressão podem ser vacinadas contra Covid-19 nesta terça-feira (19) nas unidades de saúde de Campos dos Goytacazes (RJ); nota técnica do Ministério da Saúde aponta que o imunizante utilizado para a aplicação da 1ª e 2ª doses em vigência é o CoronaVac; quem for receber a segunda dose precisa aguardar o intervalo de 28 dias.

O agendamento pode ser feito online, no portal da prefeitura, ou presencial nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), que também atendem mediante a distribuição de senhas; nesses locais, a aplicação da vacina acontece das 8h30 às 15h; além de documento com foto, o pai ou responsável deverá apresentar CPF, caderneta de vacinação ou cartão da vacina contra a Covid-19 dos menores.

Outra exigência é o comprovante de residência; a Secretaria de Saúde orienta, ainda, que “no caso das crianças com comorbidades ou deficiência permanente de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com idade acima de seis anos, é necessário documento que comprove a condição.

O comprovante pode ser laudo médico; receita; cartões de gratuidade no transporte público; documentos de atendimento em centro de reabilitação; documento oficial que identifique a deficiência; carteirinha de algum programa, como Programa de Assistência ao Paciente com Asma e Rinite ou Unidades de Assistência de Alta Complexidade, entre outras.

De acordo com a secretaria, a aplicação da 1ª dose da Pfizer pediátrica em crianças com 05 anos, além dos pequenos com idade entre 05 e 11 anos com imunossupressão e também a 2ª dose, continua suspensa temporariamente; o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Rodrigo Carneiro, assinala que a suspensão, que começou a valer nesta segunda-feira (18) e foi necessária devido ao baixo estoque da Pfizer pediátrica no município.