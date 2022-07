O Fiat está registrado como furtado/roubado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Foto PRF?Divulgação

O Fiat está registrado como furtado/roubado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Foto PRF?Divulgação

Publicado 18/07/2022 18:55

Campos - A 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ), está investigando m caso envolvendo um Fiat Cronos vermelho, apreendido na manhã desta segunda-feira (18), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 134 da BR 356. No momento da apreensão, o veículo estava sendo guinchado, porque apresentava problema em um dos pneus.

De acordo com a PRF, uma equipe procedia a patrulhamento na rodovia, por volta de 11h, quando avistou o carro sendo guinchado; “o condutor do guincho foi abordado, parou e o motorista do Fiat, que o acompanhava, apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em nome de uma locadora”.

Os policiais afirmam que, durante o procedimento de fiscalização, observaram indícios de adulteração dos elementos identificadores do veículo; que então, consultaram os sistemas da PRF e constataram se tratar de um veículo com registro de Roubo/Furto, em 26 de agosto de 2021, em Duque de Caxias, município da Baixada do Estado do Rio de Janeiro.

Questionado, “o condutor afirmou que comprara o veículo de um terceiro e que o pagamento havia sido efetuado com a entrega de outros veículos e de parte do valor em pecúnia”, pontua a PRF, acentuando que o homem informou, ainda “que o carro estava sendo guinchado para o município de Campos, haja vista haver sofrido danos em seu pneu”.

A partir de então, condutor e o veículo foram encaminhados à 146ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e está sendo investigados. Também nesta segunda-feira, ainda na BR-356, no km 183, por volta de 15h30, uma equipe da PRF avistou a motocicleta Honda/CG Fan 150, cor vermelha, sem placa de identificação, estacionada às margens da rodovia.

Depois de constatados indícios de adulteração, os policiais recorreram ao sistema da PRF e observaram haver um registro de Roubo/Furto, do município de Cardoso Moreira-RJ, em 21 de julho de 2019; um homem com nome de iniciais C. E. L. do A. se apresentou como o proprietário da moto e acabou sendo encaminhado, juntamente com o veículo, à 145ª Delegacia de São João da Barra, que investiga o fato.