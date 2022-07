Anthony Garotinho deverá concorrer à Câmara Federal e Clarissa é pré-candidata ao Senadoã - Foto Rede Social/Divulgaço

Anthony Garotinho deverá concorrer à Câmara Federal e Clarissa é pré-candidata ao Senadoã Foto Rede Social/Divulgaço

Publicado 19/07/2022 17:04 | Atualizado 19/07/2022 17:21

Campos - Garotinho não vai mais concorrer ao governo do estado; “após reuniões nesta terça-feira (19) na sede do União Brasil no Rio de Janeiro, ficou acertado que Garotinho não terá a obrigação de apoiar o governador Claudio Castro”. A informação é da assessoria do ex-governador.

Outra mudança no cenário do grupo político liderado por Garotinho é quanto à filha dele, deputada federal Clarissa; a nota da assessoria diz que a parlamentar não concorrerá à reeleição: “ela foi anunciada como a pré-candidata ao Senado pelo União Brasil”.

Diante das alterações, foi aventada a possibilidade de o deputado estadual Bruno Dauaire vir como pré-candidato a federal e Garotinho concorrer à Assembleia Legislativa; porém, a assessoria de Dauaire garantiu que não existe esta possibilidade: “tudo isso não passa de especulação”, descartou.

Quanto ao ex-governador, a assessoria do político informou: “Garotinho decidirá até a próxima sexta-feira (22) se será candidato a deputado federal, estadual ou a nenhum cargo; para tomar a decisão, terá conversas antes com seu grupo político”. No entanto, o jornal foi informado que ele será lançado à Câmara Federal.

A não confirmação da pré-candidatura de Garotinho ao governo já era prevista, dentro da projeção nacional da União Brasil, apesar da resistência da Executiva Estadual em apoiá-lo na pretensão; mas, com a definição por uma aliança com o PL, a opção por Cláudio Castro acabou consolidada.

Em live ao lado de Clarissa, Garotinho confirmou o que diz a nota, afirmando que está triste com decisão do partido, mas que seguirá em frente, principalmente em razão do lançamento de Clarissa ao Senado; reforçou, também, que não apóia Castro. Já a deputada disse estar honrada com a decisão do União Brasil em indicá-la ao Senado.