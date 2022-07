Prestação de contas aconteceu no final da semana, com o Automóvel Clube Fluminense lotado - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 19/07/2022 11:32

Campos - Através de emendas parlamentares, emendas de bancadas, emendas individuais e recursos dos ministérios para as cidades de norte a sul do Estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Felício Laterça já conseguiu liberação superior a R$ 42 milhões na Saúde.

O próprio parlamentar apresentou a contabilidade, ao prestar contas de seu mandato, no final da semana, no Automóvel Clube Fluminense, em Campos dos Goytacazes (RJ), cidade na qual nasceu; a maioria dos recursos foi aplicada no combate a covid-19 e reformas de unidades básicas de saúde.

“Também houve investimentos em reformas de hospitais, custeio de insumos, além de centenas de respiradores para o enfrentamento da covid”, apontou Laterça; para o setor agrícola, o parlamentar destinou recursos para compra de equipamentos.

“A iniciativa contribuiu para que municípios fluminenses pudessem melhorar a produção agrícola; foram mais de R$ 9 milhões, fortalecendo a agricultura do nosso estado”, justificou Felício Laterça, acrescentando que uma das principais propostas, durante a sua campanha de 2018, foi regularizar os assentamentos do estado.

“Para isso, destinamos mais de R$ 900 mil para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), uma luta que o presidente Jair Bolsonaro tem como uma de suas prioridades”, assinalou o deputado; segundo ressaltou, o esporte também foi contemplado: “foram mais de R$ 24 milhões investidos para realização de projetos esportivos”.

“O montante ajudou nas atividades esportivas e custeio para estrutura de ambientes destinados a pratica de atividades físicas e da vida saudável”, observou Laterça, lembrando que o grande aporte deste investimento foi feito na realização dos jogos escolares Brasileiros.

Na opinião do parlamentar, para desenvolver os municípios é necessário muito trabalho: “contribuimos com as cidades; mais de R$ 8 milhões foram destinados a aquisição de maquinas de médio e grande porte, ajudando no desenvolvimento regional”; ele adiantou que a prestação de contas vai continuar em todo o estado.