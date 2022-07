Leonardo Abreu encerra o segundo mandato com saldo positivo e será o vice no biênio 2022/2024 - Foto Divulgação

Publicado 19/07/2022 12:41

Campos - O empresário Luiz Fernando Loureiro deverá ser aclamado novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), na próxima quinta-feira (21); ele concorre em chapa única, tendo como vice Leonardo Castro de Abreu, que está na presidência há dois mandatos, impedido a concorrer a mais um, por força do estatuto.

A eleição está prevista para 18h, em primeira chamada, e 18h30, em segunda, para o biênio 2022/2024; só terá direito a voto quem estiver em situação regular com a entidade. A nova diretoria tomará posse no dia nove de agosto, durante a solenidade pelos 131 anos de fundação da ACIC.

Leonardo Abreu diz que foi um privilégio poder estar à frente da ACIC, durante os últimos quatro anos; “os dois últimos anos foram difíceis devido à consequências da pandemia da Covid-19, que mudou o comportamento da sociedade, obrigando a nos reencontrarmos para superar os problemas causados pela doença”.

O presidente lembra que, além de provocar muitas mortes, a Covid-19 gerou queda na economia, desemprego e o fechamento de muitas lojas em Campos e no país; “mas, também no obrigou a sermos criativos para continuar buscando aquecer a economia, nos adequando às novas tecnologias como uso da rede social, vendas online, delivery e drive thur”.

“Acredito que, apesar do quadro negativo provocado pela pandemia, muitos conseguiram se superar e se adequar às novas tecnologias”, acrescenta Leonardo. Entre os pontos positivos das suas administrações, o presidente ressalta a luta para a revitalização do centro comercial, parcerias com Sebrae e Alterdata, “para atender as exigências de grandes empreendimentos que estão chegando a região com o fortalecimento do Porto do Açu”.

Outros fatores importantes citados por Leonardo foram as campanhas de apoio a população. como Doação de Sangue, Agasalho e Natal Solidário; “todo esse trabalho nos fortalece e nos mostra que com a união somos mais forte e podemos dar passos mais importantes para o desenvolvimento do município”, finaliza o empresário.