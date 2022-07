Representantes do governo apresentaram projeto e ouviram opiniões em reunião na CDL - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 20/07/2022 15:55

Campos - Revitalização do Centro Histórico de Campos dos Goytacazes (RJ), defendida há vários anos, principalmente pelas entidades do comércio, deverá sair das discussões para se tornar realidade; na última segunda-feira (18), o governo municipal apresentou, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o projeto.

A apresentação foi feita pelo secretário de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, Cláudio Valadares, juntamente com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Knust. Eles ouviram as posições das entidades, uma delas, da Associação dos Comerciantes e Amigos da Rua João Pessoa e Adjacências (Carjopa).

A proposta é executar intervenções que impliquem em aumentar a movimentação de pessoas em alguns setores do centro, como forma de incrementar o comércio e estabelecimentos do segmento da prestação de serviços. Segundo Cláudio Valadares, as reivindicações serão apresentadas ao prefeito Wladimir Garotinho, após analisadas pela equipe técnica da secretaria.

“Apresentamos o projeto e, também, ouvimos propostas; teremos que avaliar a viabilidade técnica de algumas que, por exemplo, implicam em intervenções em praças”, afirma o secretário de Planejamento, ressaltando que outras propostas mais simples são possíveis acatar, como a reposição de lixeiras e melhorias nas praças.

De acordo com Felipe Knust, a intenção é a valorização do centro comercial, atraindo mais público, além de melhorar as áreas de convivência; “estamos em constante diálogo com as entidades, porque acreditamos que essa integração entre o setor produtivo e o poder público é fundamental para que tenhamos uma Campos cada vez melhor”, expõe Knust.

O presidente da CDL, Edvar Chagas, classifica a iniciativa como um exemplo de governo participativo; ele destaca que, desde o início da atual gestão, tem observado que o governo tem estado atento às demandas dos diversos setores da sociedade; “quando o governo demonstra boa vontade em ouvir as demandas, as chances de solução dos problemas são maiores”.

Na opinião do líder classista, quem ganha com esse comportamento é toda sociedade; “infelizmente, muitos governantes se limitam a realizar coisas de acordo com os interesses de grupos, mas estamos vivenciando em Campos um governo que aceita debater as questões públicas com a sociedade e, na medida do possível, realiza as ações apontadas”, observa Edvar Chagas.