Frederico Paes avalia importância da atenção especial que é dada ao Hospital Ferreira Machado - Foto César Ferreira/Secom

Frederico Paes avalia importância da atenção especial que é dada ao Hospital Ferreira Machado Foto César Ferreira/Secom

Publicado 21/07/2022 12:33 | Atualizado 21/07/2022 12:38

Campos - Referência regional em emergência vermelha, o Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ), recebeu nesta quarta-feira (20) 130 novas camas tipo Fowler, sendo 30 elétricas; o material irá facilitar a movimentação e o rápido acesso na realização de procedimentos.

Segundo o vice-prefeito, Frederico Paes, a aquisição faz parte do processo de modernização da unidade hospitalar do município, promovido pela prefeitura; “desde o início da atual gestão, o hospital já ganhou novos equipamentos como tomógrafo; ambulância com UTI móvel e novo mobiliário para a Pediatria”.

Frederico aponta, ainda, investimentos na infraestrutura da unidade, como reforma do setor de Tisiologia; nova brinquedoteca; criação do Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança vítimas de violência (CAAC) e do Centro de Queimaduras; ampliação dos leitos de clínica médica; além da reforma no Pronto Socorro e da Clínica Médica no ano passado.

As camas foram distribuídas entre nove setores do hospital; “o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) recebeu 30 camas elétricas, que serão utilizadas para renovar os utilizados por pacientes adultos de alta complexidade; já as outras 100 unidades irão para as Clínicas Cirúrgica, Médica, Ortopédica, além de Neurocirurgia, de Doenças Infecto-Parasitárias e a Pediátrica”.

O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e Superintendente do HFM, Arthur Borges, afirma que a prioridade é oferecer melhor qualidade de vida para todos, por meio da saúde; “o Ferreira Machado vem conseguindo reorganizar e melhorar a qualidade da assistência e também renova e amplia seus equipamentos, sua tecnologia e sua infraestrutura”.