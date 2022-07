O potencial turístico de Campos é um dos maiores do Estado e credencia o município a sediar o evento - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 27/07/2022 17:32

Campos - Representantes da Secretaria Estadual de Turismo, TurisRio e Federação do Comércio (Fecomércio), além dos cinco municípios que fazem parte da região (Campos, Cardoso Moreira, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana) participam nesta quinta-feira (28) Fórum Regional do Turismo Fluminense - Costa Doce, a partir das 9h no plenário da Câmara de Vereadores de Campo dos Goytacazes (RJ).

O evento será aberto pelo prefeito Wladimir Garotinho, estando também confirmadas as presenças do secretário estadual de Turismo, Sávio Neves; subsecretário estadual de Grandes Eventos, Marcelo Monfort; presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo Almeida, entre outras autoridades.

Na abertura haverá apresentação da ONG Orquestrando a Vida e das cantoras campistas Luciana Ribeiro, Livinha Correia e Laura Pessanha, que participaram do programa The Voice Brasil. O evento será encerrado no Jardim do Liceu com o Samba na Praça, a partir das 18h.

Oito temas estarão em discussão; o prefeito de Miguel Pereira, André Português, que preside a Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro (Aemerj), abordará a experiência positiva da sua gestão no setor turístico durante a palestra com o tema “Turismo como fator de desenvolvimento local”.

O município é conhecido por ter um dos melhores climas do país e pelo Polo Hoteleiro do Vale do Café - recentemente, divulgou projetos como “Trem Turístico” e o “Parque dos Dinossauros”. Outros temas pontuados são: “Perspectivas e oportunidades para o Turismo Fluminense”; “Segurança Turística”; “Eventos e gastronomia: forças motrizes para impulsionar o turismo no interior do estado”.

Também serão abordados: “Turismo Rural: desafios e oportunidades”; “Turismo Rural: desafios e oportunidades”; “A riqueza cultural da Costa Doce como diferencial para o turismo”; “O papel das OTAs no desenvolvimento de produtos e destinos turísticos – o caso HURB”; “Natureza e turismo na Região Costa Doce: experiências de sucesso” e “Impactos do turismo na economia local”.

“Grandes nomes do trade turístico compartilharão experiências em suas áreas de atuação durante as mesas temáticas realizadas durante o fórum”, adianta a subsecretária de Turismo de Campos, Patrícia Cordeiro. Simultaneamente ao evento no plenário da Câmara, também, haverá diversas atrações na Praça do Liceu de Humanidades.