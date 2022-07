O café é acompanhado por pão com manteiga, além de leite e uma fruta servidos com segurança - Foto César Ferreira/Secom

28/07/2022

Campos - “Hoje vivemos numa cidade que está com as contas equilibradas, pagamentos em dia e com perspectiva de investimento para melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas; cada dia mais estaremos levando benefícios para a população”. Este é o resumo de avaliação feita pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, em relação à realidade do município.

O prefeito destaca a importância de ter o Governo do Estado como parceiro e aponta como exemplo mais recente o projeto Café do Trabalhador, lançado nessa quarta-feira (27) na Rodoviária Roberto da Silveira, no Centro da Cidade; outra unidade será inaugurada, nessa sexta-feira (29), na Praça do Amarelinho, em Custodópolis, no bairro Guarus.

Nos primeiros dias, o café é gratuito e, a partir da próxima semana – de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h -, será cobrado R$ 0,50; o cardápio é café simples ou com leite, pão com manteiga e uma fruta. Wladimir justifica que o objetivo é ampliar a rede de proteção social e criar estratégias para minimizar os impactos da pandemia da Covid-19 na vida das famílias em situação de vulnerabilidade.

“Vivemos um momento muito difícil, tudo muito caro, muitas pessoas desempregadas, que não conseguem garantir a alimentação”, avalia o prefeito; ele recorda do surgimento do Café da Manhã nas estações de trem do Rio de Janeiro, na época em que o governador era seu pai, Anthony Garotinho; “este projeto tem o DNA da minha família”, resume.

O secretário municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, destaca a importância da parceria firmada pelo prefeito Wladimir com o governador Cláudio Castro e assinala: “a cidade conta com mais uma ferramenta para a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade”.

Carvalho lembra que a união com o Estado viabilizou a reabertura do Restaurante do Povo, que já distribuiu mais de 600 mil refeições. No lançamento do programa na Rodoviária Roberto Silveira, Cláudio Castro foi representado pela subsecretária de Estado de Governo, Joilza Rangel.