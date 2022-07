Durante a abertura do Fórum, Wladimir deu "boas vindas" e resumiu potencial turístico de Campos - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 28/07/2022 19:23

Campos - As potencialidades turísticas do interior do Estado do Rio de Janeiro foram expostas nesta quinta-feira (28), com foco na Região da Costa Doce, durante Fórum Regional de Turismo realizado na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Ao saudar os participantes, o prefeito Wladimir Garotinho afirmou que Campos está preparada para receber investimentos em projetos capazes de gerar desenvolvimento por meio do turismo.

Wladimir defendeu desenvolver o turismo de forma integrada entre os cinco municípios da Região da Costa Doce (Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidelis e Cardoso Moreira) como vetor de desenvolvimento econômico e social.

“Estamos prontos para receber e analisar Plano de Negócios e prestar apoio a empreendimentos turísticos, como a cessão de áreas”, ressaltou Wladimir, que enfatizou: “tenho certeza que o trade turístico do Estado vai passar a olhar nossa região com outros olhos”.

O turismo rural também mereceu destaque; o Secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Campos Almy Júnior, chamou atenção para o potencial, a partir da região do Imbé e o da Baixada Campista; “existem vários pontos da nossa cidade que podem se tornar potenciais turísticos em nossa região”, assinalou.

Um dos pontos apontados pelo secretário é o Parque Estadual do Desengano, que, mesmo tenso a sede em Santa Maria Madalena, grande parte fica em Campos; “lá nascem alguns dos principais rios da região, como o Rio Mocotó e o Rio Murundú; no outro extremo, temos o Parque Estadual da Lagoa do Açu, que muita gente não conhece e nem sabe da existência”, resumiu Almy Júnior, acentuando outros fatores de importância.

Representantes dos demais municípios também apontaram os respectivos perfis turísticos, expondo os principais focos. Diversas autoridades regionais e do governo estadual participaram do evento, que foi realizado, em parceria, pela Secretaria Estadual de Turismo, TurisRio e Federação do Comércio (Fecomércio), sendo organizado pela Subsecretaria de Turismo de Campos.

Entre os participantes, estavam o presidente da Câmara de Campos, Fábio Ribeiro; secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves; presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo Almeida; presidente da Associação dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), André Português; subsecretária de Turismo de Campos, Patrícia Cordeiro.

Também estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos, Felipe Knust; prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler; secretário executivo do Cidennf, Vinícius Oliveira; vice-prefeitos e secretários de turismo e gestores dos municípios que integram a Região da Costa Doce.

