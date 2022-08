A prova ciclística de Campos é uma das mais tradicionais do país e reúne atletas de diversos estados - Foto Arquivo/Divulgação

A prova ciclística de Campos é uma das mais tradicionais do país e reúne atletas de diversos estados Foto Arquivo/Divulgação

Publicado 02/08/2022 14:06

Campos - Competição mais antiga do Brasil, a Prova Ciclística de São Salvador (Padroeiro de Campos dos Goytacazes) chega a 77ª edição no próximo sábado (06), a partir das 7h; a disputa terá 25 categorias, com largada/chegada na Praça do Liceu de Humanidades, em frente à Câmara Municipal.

Após dois anos sem realização, devido à pandemia da Covid-19, a prova tem o patrocínio da prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes; as categorias estão divididas em quatro baterias, com premiação em dinheiro no valor total de R$ 26.700, troféus e medalhas para os cinco primeiros colocados, além de medalhas para todos participantes.

À frente da organização da prova, Afonso Celso Cordeiro, da Rocha Sports, está otimista para a retomada do tradicional evento, já tendo computadas 160 inscrições de atletas de municípios vizinhos, além de outros estados, como Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.

“Estamos felizes e entusiasmados com a retomada deste importante e tradicional evento esportivo que, após dois longos anos, volta a ser realizado”, afirma Afonso, apontando a prefeitura de Campos a prefeitura como maior incentivadora; “a supervisão é da Confederação Brasileira de Ciclismo e da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, responsáveis pelas normas contidas no regulamento da prova”, explica.

A prova ciclística também contará pontos para o ranking estadual de ciclismo e as categorias são máster, sub 30, júnior (masculino e feminino), paraciclismo, infanto, juvenil (masculino, infantil e feminino), paraciclismo/cadeirantes, passeio ciclístico, open (masculino e feminino), elite, entre outras.