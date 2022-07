Os atletas do Paraesporte embarcam para o Rio, de onde seguem, neste sábado, para os Estados Unidos - Foto Divulgação

Publicado 29/07/2022 17:20

Campos - Dezesseis atletas de futebol do Paraesporte, de Campos dos Goytacazes (RJ), maior projeto sócio-esportivo do país voltado para pessoas com deficiência, viajam nesse sábado para Detroit, nos Estados Unidos, onde estarão representando a Seleção das Olimpíadas Especiais Brasil na II Copa do Mundo de Futebol.

A estréia dos brasileiros será na segunda-feira (01), às 9h, contra os americanos; às 15h, os campistas enfrentarão a equipe de Nigéria; no dia seguinte, pela manhã, jogam com a equipe de Marrocos e às 15h com o time da Coréia do Sul. Na última quarta-feira (27), eles receberam, na Câmara Municipal, Moção de Aplausos.

A homenagem foi extensiva ao coordenador Fabio Coboski, e ao técnico Cristiano Pereira, em proposta do vereador Raphael Thuin, criador do Paraesporte. A comitiva seguiu para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, de onde seguirá para os Estados Unidos; a competição em Detroit vai até oito de agosto.

A coordenadora das Olimpíadas Especiais Brasil, Teresa Leitão explica que o evento é organizado pela Special Olympics e reúne atletas de 24 países; “o objetivo é promover a inclusão, tendo como principal ferramenta o esporte; é a primeira competição internacional realizada depois da pandemia da Covid-19”, afirma.

Na opinião de Raphael Thuin, “a competição é muito importante para a formação e desenvolvimento desses jovens de 16 a 21anos, que até pouco tempo, não contavam com um projeto voltado para pessoas com deficiência”; o vereador ressalta: “é muito gratificante acompanhar o crescimento e mudança social e intelectual dos nossos atletas, não só do time de futebol, mas como das outras modalidades oferecidas”.

Thuin resume que “o Paraesporte atende cerca de duas mil pessoas, sendo que em Campos, que é a base do projeto são cerca de 500 pessoas".