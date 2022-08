Serviços, indústria e construção civil foram os setores que mais geraram empregos em Campos - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 04/08/2022 17:19

Campos - O número de empregos gerados em Campos dos Goytacazes (RJ) de janeiro a junho deste ano foi superior ao registrado em 2021, nos 12 meses; os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência; entre os fatores principais que contribuíram para o resultado estão as iniciativas do governo municipal para fomentar a economia.

Nos primeiros seis meses deste ano, 3.796 empregos formais foram gerados, superando todo ano de 2021, quando o número atingiu a 3.357 (em um ano e meio, foram 7.153); somente em junho, estão registrados 744 vagas de emprego com carteira assinada no município, quase o dobro do apontado no mesmo período do ano passado (366).

O segmento que mais gerou empregos foi o de serviços, com 244; seguido de indústria, com 174; construção civil, 163; comércio, 121, e o setor agropecuário com 42; desde o ano passado, vem sendo registrado saldo positivo de empregos em Campos, com pequena variação entre dezembro e início de 2022.

Os dados positivos relacionados a emprego são atribuídos às ações desenvolvidas pela gestão do prefeito Wladimir Garotinho; entre elas, estão a desburocratização para abertura de novas empresas; regularização fiscal; pagamentos em dia dos servidores, que injetaram no início de cada mês mais de R$ 100 milhões.

Outro fator considerável é o ambiente favorável de negócios criado e as flexibilizações realizadas com a queda dos números de casos de Covid no município, dentro do Plano de Retomada da Economia; do acumulado deste ano, o setor que mais gerou emprego no município foi o de serviços, com 1.685 postos de trabalho.

Em seguida, veio a indústria com 1.054 e, depois, a agropecuária com 982 e Construção Civil com 483. “Ficamos felizes em ter estes dados do Caged, do governo federal, que aponta saldo de empregos positivo no nosso município; a gestão do prefeito Wladimir Garotinho está no caminho certo com ações que estão refletindo resultados positivos na geração de emprego e renda”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust.

O secretário ressalta: “além de estarmos com saldo positivo de emprego, também, temos um levantamento da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) que coloca Campos em 7º lugar na abertura de empresas entre os 92 municípios do Estado; os investidores voltaram a acreditar em Campos e, desde o ano passado, novas empresas estão chegando”.