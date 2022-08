O Tenente Coronel Gustavo assumiu o batalhão em no ano passado e faz um trabalho de integração - Foto Divulgação

O Tenente Coronel Gustavo assumiu o batalhão em no ano passado e faz um trabalho de integração Foto Divulgação

Publicado 04/08/2022 14:31

Campos - "Atualmente, estamos colhendo o resultado de um trabalho que foi iniciado no primeiro trimestre deste ano, com o reforço do Programa Segurança Presente, permitindo que o 8° Batalhão da Polícia Militar desenvolvesse o seu trabalho nas ruas”; o comentário é do presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (ACIC), Leonardo Castro de Abreu, ao avaliar a queda nos índices de criminalidade no município.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), em julho, a atuação do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no combate à criminalidade foi bastante expressiva, em comparação ao mesmo período de 2021; entre os exemplos estão os casos de roubos de estabelecimentos comerciais, cuja redução atingiu a 69%.

Os dados apontam, ainda, quedas nos índices de letalidade violenta (33%), roubos em residências (33%). tentativas de homicídios (25%), roubos de rua (21%) e crimes de estupros (19%). O 8º BPM cobre, ainda, os municípios de São Francisco de Itabapoana, São Fidelis e São João da Barra, onde a eficiência na atuação também é reconhecida.

No caso específico de Campos, o presidente da ACIC reforça as informações do ISP: “temos observado, uma queda do número de furtos nas vias públicas e nos estabelecimentos comerciais que vinham acontecendo durante a madrugada, além de prisões de pessoas envolvidas nos delitos”.

Na opinião de Leonardo Castro, todo o trabalho da Polícia Militar “reflete positivamente para o comércio, assim como, para a população de uma forma geral que se sente mais segura ao transitar pela cidade”. O batalhão é comandado pelo Tenente Coronel Gustavo Pinheiro Marques; antes de assumir, em abril de 2021, ele era subcomandante do Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado do Rio de Janeiro (BPRV).

“Esses dados são muito importantes para um município que está em fase de recuperação econômica”, comemora o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Knust, ao avalia a pontuação obtida pelo 8º BPM; ele exemplifica: “esta semana, por exemplo, com o pagamento dos servidores, são R$ 110 milhões circulando na economia local; uma cidade com mais segurança dá a população melhores condições para ir as ruas trabalhar ou fazer outras atividades e aos consumidores de fazer suas compras”.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Edvar Júnior, atribui o índice positivo do batalhão de Campos ao comando e comandados: “o empenho dos policiais e do comandante do 8° Batalhão da Polícia Militar, coronel Gustavo Pinheiro Marques, tem sido fundamental para esta queda no número da violência em nossa cidade, principalmente, no que se refere à onda de furtos durante a madrugada que vinha acontecendo no comércio do centro”.

Edvar afirma que o coronel Gustavo sempre atendeu a CDL e atua buscando o diálogo com as entidades empresariais do município. Embora não haja referência ao programa Segurança Presente também tem atuado em apoio à Polícia Militar como um todo no Estado; a base de Campos foi instalada em janeiro deste ano, pelo governador Cláudio Castro.

Campos foi o primeiro município do Norte Fluminense a implantar o programa, que conta com policiais militares fazendo patrulhamento das 6h às 22h no centro e em alguns bairros, promovendo ações de segurança pública, cidadania e atendimento social.