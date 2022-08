Coube ao prefeito Wladimir Garotinho dar bandeirada para largada da prova da Categoria Regional - Foto César Ferreira/Secom

Coube ao prefeito Wladimir Garotinho dar bandeirada para largada da prova da Categoria Regional Foto César Ferreira/Secom

Campos - Com concentração em frente à Câmara Municipal, de onde também foram dadas as largadas das diversas modalidades, a 77ª Prova Ciclística de São Salvador, na manhã deste sábado, em Campos dos Goytacazes (RJ), teve competidores de várias partes do país; o tempo nublado contribuiu para que o público (milhares, com recorde de participação feminina) assistisse tranquilamente às provas.

Um dos vencedores foi Fabiano Mota, de São Francisco de Itabapoana (município vizinho de Campos) na categoria Máster B1; Ricardo Buscema (categoria D2) e Felipe Marques (Elite), campeões no ano passado, conquistaram o bi neste sábado. A competição foi patrocinada pela prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes.

O prefeito Wladimir Garotinho prestigiou, acompanhado da primeira-dama Tassiana Oliveira; "além de ser inegável a importância do esporte para a inclusão social, a promoção da cidadania, a autoestima e para a saúde, a prefeitura tem de valorizar e sempre apoiar uma prova que é nacionalmente reconhecida e uma tradição nas comemorações pelo padroeiro de Campos”, reconheceu o prefeito.

Coube a Wladimir dar a bandeirada para largada da prova da Categoria Regional; foi ele também quem fez entregas dos troféus aos campeões da Categoria Máster. Além do esquema de segurança montado em todo o trajeto, com guardas municipais nos cruzamentos por onde os ciclistas passaram, houve orientação na prevenção contra Covid-19.

Os resultados das provas foram os seguintes: Máster B1 - 1° Fabiano Mota, 2° Klenison Guedes, 3° Eduardo Guimarães, 4° Vinicius Mendes Sá, 5° Elimar Gonçalves; Máster B2 - 1° Leonardo Gonçalves, 2° Alexandre Michel, 3° Saule Luciano Bernardo, 4° Luciano da Silva, 5° Eduardo Grandinetti; Junior Masculina - 1° João Felipe da Silva, 2° Thalles José Degli, 3° Gabriel Gomes Barbosa, 4° Luiz Miguel Queiroz.

Os demais resultados foram: Sub 30 Masculina - 1° João Pedro Vieira, 2° João Victor da Silva, 3° Julio César Scrabatz; D1 Masculina - 1° Ricardo José Tjader, 2° José Luiz Brexiane, 3° Luiz Claudio Almeida, 4° José Luiz Gonçalves, 5° William Odorico da Silva; D2 Masculina - 1° Ricardo Buscema (bi campeão), 2° Guaracy Fernandes, 3° Victor Hugo Parente, 4° Sérgio Gomes Barroso, 5° William Alonso.

Máster E - 1° José Carlos Romão (bi campeão), 2° Edson Rangel da Silva, 3° Gilson Gomes da Silva; Infanto Juvenil Masculina - 1° Pedro Lira Roldão, 2° Carlos Eduardo Nogueira; Infanto Juvenil Feminina - Manuella Carvalho Maciel; Juvenil Masculino - 1° Victor Marcelino Sá, 2° Davi Borges Alves, 3° Levi do Nascimento; Juvenil Feminina - Isabelly Chaves de Oliveira.

Open Feminina Livre - 1° Edilane Marques dos Santos, 2° Carly Miranda, 3° Erica Abramo; Máster A1 - 1°Jones Mota da Silva, 2° Paulo Sérgio Ferlim, 3° Andrew Couto, 4° Valdir Ferreira Júnior; Máster A2 - 1° Gilberto de Souza Júnior, 2° Adalberto Barreto, 3° Danilo Rocha da Silva, 4° João Carlos França, 5° Heleno Miranda; Júnior Feminina - 1° Julia Haase Pinentel, 2° Marcelli Fonseca.

Elite Feminina - 1° Vitória Cristona Costa, 2° Isabella Paes Cabral; Máster Feminina A - 1° Ana Luiza Cavalcanti, 2° Flávia Gonçalves Real, 3° Jurlene da Silva, 4° Maria Cristina das Oliveiras, 5° Ana Carolina Neves; Máster B Feminina - 1° Ilana Duncan, 2° Paula Almeida da Costa, 3° Fernanda Danielle Oliveira, 4° Márcia Crisitina das Oliveiras, 5° Michele Souza.

Open Masculina - 1° Ernani Machado da Silva, 2° Higo Minguta de Almeida, 3° Leonardo Basílio Caetano, 4° Júnior Motta, 5° Marcos Sabino Magro; Máster C2 - 1° Marcelo Tesch Grillo, 2° Paulo Fernando de Menezes, 3° Sylvio Couto, 4° Antônio Carlos Vieira, 5° Claumir Santos Mota; Máster C 1 - 1° Alexandre Barbosa, 2°Adriano da Silva, 3° Manoel Antônio Abreu, 4° Wanderson Breder, 5° João Carlos Grillo; Sub 23 - 1° Ubiratan Miqueias, 2° Lucas Félix Ribeiro, 3° Renan Felipe Dutra, 4° Pedro Mateus Pereira; Elite Masculina - 1° Felipe Cristiano Paixão, 2° Fabiele dos Santos Mota, 3° Maicke Renê Pereira, 4° Fagner Batista, 5° Rafael Lindenberg; Regional - 1° Deyverson Freitas, 2° Jones Mota da Silva, 3° Adalberto Barreto, 4° Luiz Guilherme Ferreira, 5° Rodrigo de Abreu Rocha.