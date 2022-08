Afrânio Júnior e Auxiliadora Freitas estarão à frente do lançamento de documentário nesse sábado - Foto César Ferreira/Secom

Afrânio Júnior e Auxiliadora Freitas estarão à frente do lançamento de documentário nesse sábado Foto César Ferreira/Secom

Publicado 05/08/2022 18:49

Campos - O final de semana em Campos dos Goytacazes (RJ) está registrando movimento especial de visitantes, por conta da 370ª Festa do Santíssimo Salvador, Padroeiro do município, uma das mais tradicionais do país; além da programação de shows e no campo religioso, a geração de rendas é bastante forte.

Uma das novidades marcará o dia principal (esse sábado, seis); será o documentário em homenagem ao Padroeiro, lançamento da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca), em parceria com a Fundação Cultural Oswaldo Lima (FCJOL), presidida pela professora Auxiliadora Freitas.

O título é “370 anos da festa de São Salvador: uma história de fé, tradição e identidade”, resumindo a construção da identidade do campista através da relação com o padroeiro. O presidente da Codemca, Afranio Júnior, explica que o lançamento será feito através das redes sociais da prefeitura, estando programada também uma exibição para os fiéis na Praça São Salvador.

A programação de shows começou nessa quinta-feira, no canteiro da Catedral, com artistas locais; nesta sexta-feira, Xande de Pilares abre a sequência nacional, que vai até domingo, com apresentações de Aline Brasil e Thiago Martins, no palanque central; na parte esportiva, o ponto alto será a 77ª Prova Ciclística, na manhã desse sábado.

O Dia do Santíssimo será marcado por cinco missas 99(6h30, 7h30, 100h, 13h30 e 15h) na Catedral, de onde sairá a Procissão às 16h. A festa é retomada dois anos após de não realizada, em razão da pandemia de Covid-19; ela tem apoio logístico do governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.