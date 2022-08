O Fundecam apresenta números bastante expressivos como fomentador da economia - Foto Divulgação/Arquivo

O Fundecam apresenta números bastante expressivos como fomentador da economia Foto Divulgação/Arquivo

Publicado 05/08/2022 17:21 | Atualizado 05/08/2022 17:28

Campos - Os novos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, mantendo Campos dos Goytacazes em escala elevada, por conta das iniciativas do governo municipal para fomentar a economia, sinaliza índices bastante positivos em relação às inscrições de Microempreendedores Individuais (MEIs).

A base está no Fundo de Desenvolvimento do Município de Campos (Fundecam), definido como importante ferramenta de fomento à economia, oferecendo linhas de financiamento para investidores; em escala significativa, as adesões de quem arrisca investir por meio do MEI demonstra a credibilidade do programa.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, contabiliza que, em 2021, o Fundecam fechou o ano com saldo positivo ao liberar crédito de R$ 1,6 milhão para fomento de novos negócios e recuperação de crédito da ordem de R$ 1,4 milhão; “o valor inicial para o MEI saltou de R$ 3 mil para R$ 5 mil e para a microempresa aumentou de R$ 6 mil para R$ 10 mil”.

Por meio deste instrumento, o secretário afirma que muitos investidores conseguem alavancar seus negócios, o que também contribui para a geração de novos empregos. Na avaliação da Caixa Econômica Federal (CEF), o Fundecam é Programa Municipal de Microcrédito referência no Brasil com a menor taxa de juros.

A ampliação das faixas iniciais para a tomada de empréstimo no microcrédito apresenta resultados dentro das expectativas na recuperação econômica do município, na empregabilidade e geração de renda; no caso do MEI, o prefeito Wladimir Garotinho reforça a justificativa para a decisão de aumentar os empréstimos, apresentada quando anunciou a medida.

Dados divulgados por Portugal no portal do governo, relacionados apenas ao ano passado, mostram que “foram mais de 5.600 atendimentos aos empreendedores individuais e microempresas que resultaram em 275 novos contratos com liberação de crédito da ordem de R$ 1.680.991,60 no período".

No resumo do que expõe, o presidente do Fundecam deixa enfatizado que as metas estabelecidas pelo prefeito através do Fundo foram perseguidas e rendem resultados impressionantes: “o Fundecam tem sido espelho para diversos municípios do Estado do Rio e do Brasil, como Macaé, Vitória e Boa Vista”, destaca Portugal.

“Em 2021, em plena pandemia, o Fundecam aportou R$ 1,8 milhão para incrementar negócios de 250 MEIs”, lembra Orlando Portugal, atualizando: “agora em 2022, de janeiro a julho, já foram aplicados R$ 1.180 milhão no suporte a 138 microempreendedores de variados segmentos”.

Entre estes segmentos, o presidente enumera micro e pequenas indústrias, beleza, transportes (renovação de frota de táxis e vans) e outros, como o da prestação de serviços e projetos de inovação tecnológica, incluindo startups.

Pelo que Orlando Portugal e Felipe Knust expõem, a força ao empreendedorismo que o governo de Campos vem dando é expressiva, a partir da cobrança de juros em taxas menores do que as cobradas no mercado financeiro; vale tanto para apoiar o microempreendedor individual com CPF, quanto o de empresa com o CNPJ.