Wladimir Garotinho clamou para que "o Santíssimo que continue abençoando a administração e a cidade" - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 06/08/2022 17:26

Campos - “O Santíssimo Salvador nos conforta para construirmos uma cidade muito mais iluminada por sua graça, ao longo desses 370 anos; essa terra tão bela, de um povo tão trabalhador, segue escrevendo sua história, com as bênçãos do Cristo Salvador”. A mensagem é do Bispo Diocesano de Campos dos Goytacazes (RJ), Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, dita no momento da homilia, na missa celebrada às 10h deste sábado (06), na Catedral do Padroeiro da Cidade.

A Santa Missa (de uma série de cinco, neste dia, por conta do Dia do Santíssimo), teve a presença do prefeito Wladimir Garotinho, várias outras autoridades e levou centenas de fiéis à Basílica de São Salvador. Juntamente com bispos de outras cidades, Dom Fernando Rifan, da Administração Apostólica São João Maria Vianney (Campos) concelebrou o evento.

Convidado para fazer o uso da palavra, Wladimir Garotinho falou da retomada da festa do padroeiro: “depois de dois anos apenas com celebrações religiosas com público restrito, em razão da pandemia, Campos voltou a festejar o Santíssimo Salvador, com a grandiosidade que a celebração merece”.

Acompanhado da primeira-dama Tassiana Oliveira, o prefeito foi enfático no clamor ao Padroeiro: “neste seis de agosto, renovo o pedido para que o Santíssimo Salvador siga guiando nossa gestão”. O coral e a banda dos Arautos do Evangelho, regidos pelo maestro Bruno Perse, foram responsáveis pelos cânticos, durante a celebração.

Após a Santa Missa Solene, Dom Roberto, os bispos convidados e o prefeito Wladimir Garotinho fizeram o descerramento da placa com o marco comemorativo dos 370 anos da Festa do Santíssimo Salvador, instalada ao lado da porta principal da Catedral.

Depois de dois anos sem ser realizada, a Procissão do Santíssimo teve saída, por volta das 16h, da Catedral, percorrendo ruas do centro da cidade, com bênção geral de Dom Roberto, no encerramento. A programação geral dos festejos será encerrada nesse domingo, com show de Thiago Martins, à noite, no palco principal.