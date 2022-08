A Azul encerrou voos diretos com trajeto entre os Aeroportos de Campos dos Goytacazes e Macaé - Foto Facebook/Divulgação

Publicado 12/08/2022 18:26

Campos - A decisão da Azul Linhas Aéreas de encerrar voos diretos com trajeto entre os Aeroportos de Campos dos Goytacazes e Macaé, com escala no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro - que passa a ter escala no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (São Paulo) - gera manifestações de descontentamento de vários segmentos.

Entidades como Câmara de Diretores Lojistas (CDL) e Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC) já se posicionaram; a Câmara Municipal articula investida junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), visando demover a empresa da decisão; enquanto o deputado federal, Felício Laterça (PP-RJ), cobra providências.

Nessa quinta-feira (11), o parlamentar encaminhou um ofício ao presidente da ANAC, Juliano Alcântara Noman, apontando a falta de fiscalização e intervenção em relação às companhias aéreas, em especial a Azul Linhas Aéreas.

Laterça reforça que “a notícia para descontinuar os voos, não foi bem recebida pelos usuários da aviação civil das cidades fluminenses e está causando transtornos a todos que utilizam essas rotas para turismo, lazer, investimento e trabalho”.

Na opinião do deputado (apontada no ofício), a medida adotada pela companhia aérea gera um impacto negativo na geração de emprego e renda em o Norte Fluminense; ele argumenta que a região tem recebido uma série de investimentos de multinacionais.

Entre esses investimentos, o deputado destaca a recente inauguração de uma Base de Apoio Offshore da Petrobrás, em Macaé, e a expansão da atuação de operadores como Equinor, PetroRio, 3R, Tridente, Perenco e BR Offshore (cerca de R$ 13,2 bilhões em investimentos com projetos energéticos).

Laterça ressalta que Campos e Macaé são os dois municípios que mais geram empregos no estado, “tratando-se de um dos polos nacionais da produção de petróleo e gás natural, que reúne ainda mais de duas dezenas de projetos de transição energética”.

Concluindo, Laterça assinala que é fundamental e necessária a manutenção das respectivas rotas e do pleno funcionamento dos aeroportos dos dois municípios; o deputado pede intervenção da ANAC junto à companhia Azul para verificar se a conduta está de acordo com o que foi estabelecido.

Outra solicitação é para serem verificados os equipamentos utilizados na operação, “bem como a manutenção das linhas aéreas de Campos e Macaé com ligação direta ao Aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, e além disso, que seja ampliada e incrementada a rede de malha aérea”.