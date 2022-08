As obras do Bairro Legal realizadas pela prefeitura no Parque Esplanada estão adiantadas - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 09/08/2022 19:26

Campos - O Parque Esplanada é mais um “Bairro Legal” projetado pelo governo de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação; os trabalhos estão avançados, com escavação das últimas nove ruas ainda não dotadas de infraestrutura.

As obras definem bases para construção de redes de galerias de coleta de esgoto, de coleta de águas pluviais (águas das chuvas) e de nova rede adutora de água potável; os investimentos no Esplanada são recursos próprios da prefeitura; no momento, homens e máquinas estão atuando na Rua Walter Sales.

Concluídas escavação e construção das redes de infraestrutura, bem como a construção da base, já está sendo realizado o calçamento da rua; outra equipe atua na construção de rede de drenagem da Daniel de Paula Codeço, conforme informa o secretário de Obras e Infraestrutura, Jorge William Cabral.

“O bairro foi contemplado com as obras do Programa Bairro Legal em 2016, na gestão da prefeita Rosinha Garotinho; contudo, a gestão seguinte não deu seguimento nas obras e nove ruas do populoso bairro ficaram sem receber as obras que foram retomadas agora na gestão do prefeito Wladimir Garotinho”, esclarece o secretário.

Também com recursos próprios, a prefeitura realiza obras do Bairro Legal do Parque Julião Nogueira; as ações estão concentradas na Rua Epitácio Pessoa, com a remoção do pavimento para construção de calçadas e sistema de drenagem

No Parque Saraiva, o projeto de infraestrutura pelo Bairro Legal tem parceria com o Governo do Estado; os trabalhos estão em fase de execução dos ramais das caixas ralos e construção do canal que irá receber toda a água da drenagem.