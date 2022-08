Serviços sobre MEI podem ser tratados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Foto You Tube/Divulgação

Serviços sobre MEI podem ser tratados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Foto You Tube/Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:20

Campos – Com 34.993 Microempreendedores Individuais (MEIs) computados, Campos dos Goytacazes é o município do Norte do Estado do Rio de Janeiro que mais inscreveu a categoria em 2021, estando posicionado em 8º lugar no ranking; de janeiro até julho deste ano, foram formalizados 5.106 novos no setor.

O atendimento é realizado por equipe específica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira; podem buscar atendimento no MEI quem faz artesanato, salgados, doces, pipoca, bolos, além de pedreiro, pintor, marceneiro, entre outros.

Desde quando assumiu a prefeitura, Wladimir Garotinho vem implementando uma política de fomento ao desenvolvimento econômico e desburocratização para abertura de novas empresas; o Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) também disponibiliza recursos para os MEIs, oferecendo suporte para quem quer abrir o próprio negócio.

O secretário Felipe Knust explica: “todos esses serviços estão concentrados em um só local, altos da Rodoviária Roberto Silveira, onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Econômico; no Espaço do Empreendedor, ele se formaliza e, ali ao lado, está o Fundecam”.

Felipe Knust fala sobre a importância da formalização: “Campos vem se mantendo em 8ª lugar no ranking de municípios com mais MEIs; o crescimento registrado é um sinal de que mais pessoas estão buscando a formalização e, assim, além de contribuir para movimentar a economia, também estão garantindo seus direitos trabalhistas”.

Pelos critérios do MEI, com 20 anos de contribuição e 65 anos de idade, homens podem se aposentar e, com 15 anos de contribuição e 62 de idade, mulheres também; caso se acidente, pode ter o benefício garantido e as mulheres também podem ter o auxílio maternidade.

Outro fator considerado importante é que, ao se formalizar como MEI e estar em dia com as pendências, o trabalhador passa a garantir os seguintes benefícios para si e para seus familiares: aposentadoria por idade ou invalidez; afastamento remunerado por problemas de saúde (auxílio-doença).

Estão previstos, ainda: salário-maternidade; cobertura da Previdência Social estendida à família, que também se beneficia com auxílio-reclusão e pensão por morte; o MEI também pode negociar com órgãos públicos; emitir Nota Fiscal e receber apoio técnico e suporte do Sebrae.