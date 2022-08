Wladimir anunciou o novo "pacote de obras" e ressaltou a importância da parceria com o Estado - Foto Rede Social

Wladimir anunciou o novo "pacote de obras" e ressaltou a importância da parceria com o Estado Foto Rede Social

Publicado 10/08/2022 16:39

Campos - Novo “pacote de obras” de mais de R$ 93 milhões acaba de ser anunciado pelo prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir, em parceria da prefeitura com o governo estadual; a ordem de serviço para o início das obras (de recapeamento e sinalização viária) já foi assinada; 103 ruas de diversos bairros serão contempladas.

O anúncio foi feito da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, onde Wladimir se reuniu, nessa terça-feira (09), com o secretário, Rogério Brandi; o prefeito avalia que, “com estas obras, será possível melhorar as condições de trafegabilidade em mais ruas do município, que necessitam de intervenções”.

Segundo o prefeito, o projeto foi elaborado pela prefeitura e a licitação realizada pelo Estado, através de convênio; “é mais uma boa notícia para o povo de Campos; temos que agradecer sempre ao governador Cláudio Castro pela parceria de sempre”, ressalta Wladimir em postagem nas suas redes sociais.

Rogério Brandi resume que “são 103 ruas e um investimento de mais de R$ 93 milhões, que vai atender a população de Campos”. A prefeitura também está com várias obras em bairros como Parque Prazeres, Parque Santa Helena, Nova Cidade Luz, entre outros que estão recebendo investimentos em infraestrutura.

Também está em andamento o Projeto Bairro Legal no Parques Esplanada, Julião Nogueira e Saraiva, em Goitacazes, na Baixada Campista; cerca de 20 ruas da área central já receberam obras visando melhorar o fluxo de veículos; as vias ganharam ciclofaixas e algumas tiveram mudança de sentido.