Pesquisa sobre preços do feijão e do arroz foi realizada em dez municípios no Estado do Rio - Foto You Tube/Divulgação

Pesquisa sobre preços do feijão e do arroz foi realizada em dez municípios no Estado do Rio Foto You Tube/Divulgação

Publicado 15/08/2022 11:43

Campos - A isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) pelo governo do Estado do Rio de Janeiro teria influenciado positivamente na redução dos preços do feijão e do arroz em diversos municípios fluminenses; a constatação é do Procon-estadual, que aponta Campos dos Goytacazes entre os pesquisados.

Para chegar à conclusão, o órgão diz que realizou pesquisa comparando os valores de novembro de 2021 com os de julho e agosto de 2022 (antes e depois da isenção do ICMS); o resultado geral apontado é que “houve queda no preço dos dois produtos de 4% em todo o estado para a maioria das marcas de arroz e feijão”.

No caso particular de Campos, o Procon municipal informa que tem conhecimento de que houve a pesquisa, porém desconhece detalhes sobre a mesma que, segundo o resultado divulgado, dos nove tipos de arroz pesquisados em quatro supermercados, apenas uma marca sofreu reajuste para mais.

Nos detalhes sobre Campos, a pesquisa revela que “o consumidor encontrava preços mais em conta para o feijão de até 30% num mercado e 40% para o arroz num supermercado e, em média, uma redução geral de 3%”; porém, de 10 consumidores ouvidos “aleatoriamente” pelo jornal, apenas dois admitiram a possibilidade, sem, no entanto, terem certezas.

“Percebi que o valor da compra que normalmente faço todo mês diminuiu realmente em julho, sinal de que alguma coisa ficou ‘barata’, mas não posso dizer qual”, disse uma senhora moradora do Parque Aurora; outra, do centro da cidade, teve percepção parecida: “pensei que tivesse sido o preço da carne que diminuiu, agora, sabendo da possibilidade de ter sido arroz e feijão eu não descreio”.

As demais pessoas ouvidas duvidaram, afirmando, entre outros termos: “conversa fiada”, “não percebi nada disso”, “diminuiu nada”. “quem garante isso?”, “só se ainda vai acontecer”. Em três supermercados os respectivos gerentes garantiram que “houve redução nos preços do arroz e do feijão, sim”, porém, não deram detalhes.

De acordo com o Procon-RJ, a pesquisa foi realizada para verificar o impacto da Lei Estadual 9391/21, que concedeu a isenção do ICMS nas operações internas com arroz e feijão, e passou a valer no primeiro dia de novembro do ano passado; “desde então, agentes do órgão monitoram os preços desses itens em 34 estabelecimentos em dez municípios”.

Os municípios monitorados são: Rio de Janeiro, Barra do Piraí, Macaé, Mangaratiba, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis e Nova Friburgo; “o levantamento reforça o reflexo do impacto da lei que reduziu o ICMS e que é possível economizar se o consumidor realizar pesquisa de preços”, avalia o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, através da assessoria.