O movimento no comércio foi considerado satisfatório, mas com tranqüilidade para ida às compras - Foto Assessoria/ACIC

Publicado 13/08/2022 16:03

Campos - Na expectativa de movimento maior para o Dia dos Pais (comemorado nesse domingo, 14), o comércio de Campos dos Goytacazes (RJ) ofereceu descontos nas compras à vista, apostando no aquecimento das vendas de última hora; para atrair os consumidores, também definiu ofertas no crediário.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), Fernando Loureiro, a proposta foi presentear todos os pais neste domingo; ele reforça a conclusão de que a pesquisa de preço continua sendo a melhor opção para economizar na hora da compra; o movimento na semana foi considerado satisfatório.

Loureiro avalia que os preços dos presentes variaram de uma loja para outra e que o comércio presencial registrou um aumento nas vendas, considerando fundamental variedade nos produtos, bom preço e atendimento de qualidade; a estimativa é de que a alta nas vendas possa atingir entre 15% a 20% no geral.

O comércio tradicional funcionou normalmente neste sábado, da mesma forma que os shoppings estão sem alteração no horário e também abrem sem modificação nesse domingo; Loureiro lembra que no ano passado, devido à pandemia da Covid-19, o comércio registrou baixas vendas, “já que as pessoas ainda estavam assustadas e cautelosas”.

O presidente da ACIC repercute dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, estimando que cerca de 100 bilhões de brasileiros iriam às compras para o Dia dos Pais; a expectativa é de que as vendas possam movimentar cerca de R$ 20 bilhões em todo o país.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL) também acredita que aumento nas vendas de diversos segmentos do comércio possam atingir entre 15% e 20% em razão do Dia dos Pais; otimista, o presidente da entidade, Edvar Júnior, ressalta: “temos sinais claros de que a economia está melhorando um pouco e o consumidor está disposto a presentear”.